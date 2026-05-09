Θλίψη στα Τρίκαλα – Εφυγε από τη ζωή η 43χρονη Βασιλική Σκρέκα – Γαλάνη

Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο της 43χρονης Βασιλικής Σκρέκα – Γαλάνη.
Κηδεύεται την Κυριακή 10/5/2026 και ώρα 12.00 μμ στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Μεγάρχης Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Νικόλαος Γαλάνης
ΤΑ ΤΕΚΝΑ Μελίνα Γαλάνη, Δήμητρα Γαλάνη
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Αφροδίτη Αθ. Σκρέκα, Δημήτριος και Ευαγγελία Γαλάνη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Κων/νος Σκρέκας, Βαρβάρα Γαλάνη και Μιλτιάδης Μπάτζιος, Βασιλική Γαλάνη και Χαράλαμπος Κρομμύδας
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό την Κυριακή 10/5/2026 και ώρα 11.00 το πρωί.