Θλίψη στα Τρίκαλα – Εφυγε από τη ζωή η 32χρονη Σταυρούλα Σταθούλη

Θλίψη επικρατεί στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων από την είδηση του θανάτου μιας νέας γυναίκας.

Πρόκειται για την 32χρονη Σταυρούλα Σταθούλη από τη Φαρκαδόνα.

Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 και ώρα 17:30, εκ του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Φαρκαδόνας.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό την ίδια ημέρα και ώρα 17:00.

Ο σύζυγος: Αθανάσιος Αυγέρης

Οι γονείς: Αθανάσιος Σταθούλης και Χριστίνα Μπλέκου, Σωτήριος και Βασιλική Αυγέρη

Τα αδέλφια: Γεώργιος Σταθούλης, Γεωργία και Αθανάσιος Τέλλιος

Οι παππούδες: Σταυρούλα Σταθούλη, Αθανάσιος Μπλέκος

Οι λοιποί συγγενείς