Θλίψη στα Τρίκαλα για το θάνατο του 44χρονου Αρη Μπουρούση

Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από τον αιφνίδιο θάνατο του 44χρονου Αριστείδη Απ. Μπουρούση, με καταγωγή από το Γαρδίκι.

Ο εκλιπών δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στην Καρδίτσα, καθώς ήταν ιδιοκτήτης της γνωστής επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας αυγών «Μπουρούσης».

Αφήνει πίσω του τα δύο του παιδιά, Απόστολο και Σωτήρη, τους γονείς του Απόστολο και Δήμητρα, καθώς και τα αδέλφια του Kωνσταντίνο και Χριστίνα Μπουρούση, Ντίνα Μπουρούση.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσας, στις 4:00 το απόγευμα.