Θλίψη στα Τρίκαλα: Απεβίωσε ο τέως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Γιοντζής

Σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών ο Κωνσταντίνος Απ. Γιοντζής, φιλόλογος – τέως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.
Είχε έντονη παρουσία στην πνευματική ζωή της πόλης μας και υπήρξε καθηγητής πολλών Τρικαλινών.
Kηδεύεται την Τετάρτη 5 – 8 – 2026 και ώρα 10.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαίρη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Απόστολος και Αθηνά
Βασίλειος
Ελένη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαίρη, Μαρία, Λήδα, Σοφία, Κωνσταντής
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Τετάρτη 5 – 8 – 2026 και ώρα 10.00π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».