Θλίψη στα Τρίκαλα: Απεβίωσε ο τέως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Γιοντζής

Σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών ο Κωνσταντίνος Απ. Γιοντζής, φιλόλογος – τέως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Είχε έντονη παρουσία στην πνευματική ζωή της πόλης μας και υπήρξε καθηγητής πολλών Τρικαλινών.

Kηδεύεται την Τετάρτη 5 – 8 – 2026 και ώρα 10.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαίρη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Απόστολος και Αθηνά

Βασίλειος

Ελένη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαίρη, Μαρία, Λήδα, Σοφία, Κωνσταντής

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Τετάρτη 5 – 8 – 2026 και ώρα 10.00π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».