Θλίψη για την Ελένη Κατσαρού – Την Παρασκευή η κηδεία της

Κηδεύεται την Παρασκευή 30 – 1 – 2026 και ώρα 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων η 44χρονη Ελένη Αθ. Κατσαρού που έχασε τη ζωή της στη Βιολάντα.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Αντώνιος Σιακαβάρας

Ο ΓΙΟΣ Χρήστος

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ανδρονίκη Κατσαρού, Χρήστος και Ελένη Σιακαβάρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Παρασκευή 30 – 1 – 2026 και ώρα 11.00π.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα προσφερθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού καθώς επίσης και στην έξοδο του κοιμητηρίου μετά την ταφή.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .