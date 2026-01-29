Θλίψη για την Βασιλική Σκαμπαρδώνη – Καραγιάννη – Την Παρασκευή η κηδεία της

Κηδεύεται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων η 42χρονη η Βασιλική Σκαμπαρδώνη – Καραγιάννη που έχασε τη ζωή της στη Βιολάντα.

Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Απόστολο, τα παιδία της Ιωάννη – Χαρίκλεια Μαρία, οι γονείς της Γεώργιο – Χαρίκλεια Σκαμπαρδώνη, Μαρία Καραγιάννη, την γιαγιά της Ελευθερία Μπρέντα, τα αδέλφια της Ελευθερία – Δημήτριο Κουτσούλα, Ιωάννα – Κων/νο Μπέσα, Σωτηρία Σκαμπαρδώνη, Χαρούλα – Στέφανο Τάταρη, οι θείοι, τα ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 30/1/2026 και ώρα 13:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του κοιμητηρίου.