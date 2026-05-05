Θε-ΤΑΛΩΣ, πράξη 3η: Τρικαλινά σχολεία με δημιουργικότητα, ανοιχτά σε όλη την κοινωνία

Γιορτή καινοτομίας και δημιουργικότητας, τα χαρακτηριστικά της τρίτης κατά διοργάνωσης «O Θε-ΤΑΛΩΣ συναντά τα e-trikala» που πραγματοποιείται επί διήμερο στα Τρίκαλα.

Γιορτή για μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείου που ξεδιπλώνουν τις προσεγγίσεις τους συνολικά στην τεχνολογία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, παρουσιάζοντας όσα διδάχθηκαν όλη τη χρονιά. Με χορό, ρομποτική, ζωγραφική, χειροτεχνίες και, κυρίως, έμπνευση, από το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου 2026 η πλατεία Ρήγα Φεραίου των Τρικάλων γέμισε από μαθητές/τριες 23 Δημοτικών Σχολείων του νομού Τρικάλων.

Συγκεκριμένα μετείχαν τα σχολεία 11ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 13ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 1ο Δ.Σ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ, 1ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ», 2ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 30ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 31ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ», 3ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, 3ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΡΒΟΣ», 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 4ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 5ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ», 6ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 7ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 9ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Δ.Σ. ΒΑΛΤΙΝΟΥ, Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ, Δ.Σ. ΠΥΛΗΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ, 35ο ΔΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

Η διοργάνωση έγινε από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων την Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλων, τον Δήμο Τρικκαίων, τους Δήμους Μετεώρων, Φαρκαδόνας, Πύλης.

Την παραγωγή, υλοποίηση, στήριξη και τεχνική υποστήριξη της διοργάνωσης είχε η e-trikala ΑΕ.

Οι δηλώσεις των εκπροσώπων των αρχών ήταν δηλωτικές της χαράς για τη μεγάλη αυτή γιορτή δημιουργικότητας. Οι δύο Διευθυντές Εκπαίδευσης κ. Χρήστος Τρικάλων (Πρωτοβάθμιας) και Αλέξανδρος Καπανιάρης (Δευτεροβάθμιας), ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας Βασίλης Σίμος, η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Παιδείας Δήμου Μετεώρων Κώστας Παπάντος, τόνισαν

– τη σημασία της διοργάνωσης,

– τα θετικά για την εκπαιδευτική κοινότητα,

τον ρόλο των δράσεων συμπληρωματικά προς τα μαθήματα και

– τη συνεργασία όλων των φορέων.

Η δεύτερη ημέρα της μεγάλης αυτής γιορτής ξεκινά στις 9 το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου, ομοίως στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, με σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από το γραφείο Τύπου