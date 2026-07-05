Θετική πορεία για τα έργα ΕΣΠΑ στον Δήμο Τρικκαίων

Την ικανοποίηση για την πορεία των έργων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027 στον Δήμο Τρικκαίων εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στην 5η Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος. Στη Σκιάθο, από τις 1 έως τις 4 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τεχνική συνάντηση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), των Επιτελικών Δομών, των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, καθώς και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία».

Συζητήθηκαν τα έργα για τον Δήμο Τρικκαίων και η πολύ καλή πορεία τους (π.χ. αναπλάσεις) αλλά και οι επικείμενες εντάξεις έργων βάσει των μελετών που έχει εκπονήσει ο Δήμος για τις επόμενες προσκλήσεις.

Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, ο οποίος αναφέρθηκε συνολικά στα έργα του δήμου, αλλά και στο μεγάλο έργο της ΔΕΥΑΤ για τα φωτοβολταϊκά, για το οποίο σύντομα αναμένονται θετικά νέα. Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστη και ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Καταβούτας, ως μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Από το γραφείο Τύπου