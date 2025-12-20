Θετική η επίδραση του 11μηνου κύκλου εκπαίδευσης των εργαζομένων της ΔΕΥΑΤ

Έναν σχεδόν χρόνο διήρκησε η εκπαίδευση που παρείχε η ΔΕΥΑΤ σε εργαζόμενους/ες και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 επιδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις. Από τον Ιανουάριο του 2025 η δημοτική επιχείρηση παρείχε εκπαιδευτικά σεμινάρια στους εργαζόμενους, με στόχους, πρωτίστως τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και, στη συνέχεια, του τρόπου εργασίας εντός της επιχείρησης.

Αυτούς τους στόχους ανέλυσε στον χαιρετισμό του, στη διάρκεια της μικρής εκδήλωσης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, ο οποίο τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης των εργαζομένων για να βελτιώνονται οι απερχόμενες υπηρεσίες στον πολίτη. Ευχαρίστησε, δε, τους εργαζόμενους, τα στελέχη, τους εργαζόμενους και την εταιρεία The Training Thinking που υλοποίησε τα σεμινάρια, για την άψογη συνεργασία.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις των μελών του ΔΣ της επιχείρησης, αντιδημάρχων Σοφίας Αλεστά και Ελένης Πούλιου, που έδωσαν αμφότερες έμφαση στον τρόπο, με τον οποίον οι εργαζόμενοι συμβάλλουν στη συνέχιση των θετικών σχέσεων με την κοινωνία. Τα ειδικότερα θέματα σε σχέση με την εκπαίδευση και τα αποτελέσματά της ανέπτυξε ο διευθυντής τη ΔΕΥΑΤ κ. Χάρης Καλλιάρας.

Σημειώνεται ότι τα σεμινάρια, με ευρύ θεματικό πεδίο και εξειδίκευση της θεματολογίας υλοποίησε ο τρικαλινός στην καταγωγή κ. Γιώργος Μπαμπαλιάρης, με την εταιρεία The Training Thinking.

Από το γραφείο Τύπου