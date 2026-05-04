Τακούδης: “81% περισσότερες βροχές φέτος στη Θεσσαλία” – Το ρεκόρ του Περτουλίου

Σε μια στατιστική μελέτη προχώρησε ο Θεσσαλός μετεωρολόγος Θεοφάνης Τακούδης, συγκρίνοντας τα ύψη βροχοπτώσεων του πρώτου τετραμήνου των ετών 2025 και 2026 ενός συνόλου περιοχών που περικλείονται στον θεσσαλικό χώρο. Σύμφωνα με τον κ. Τακούδη , οι φετινές βροχές είναι κατά 81% περισσότερες από τις αντίστοιχες περσινές.
Ενδεικτικά, στα Τρίκαλα το πρώτο τετράμηνο του 2025 είχαν πέσει 247 χιλιοστά βροχής, ενώ το ίδιο διάστημα το 2026 έπεσαν 382 χιλιοστά. Το ρεκόρ για το νομό κρατά το Περτούλι όπου φέτος έχουν πέσει 1008 χιλιοστά βροχής, ενώ πέρυσι 278.
Όπως σχολιάζει ο κ. Τακούδης «για τους «τρομοκράτες» των προγνώσεων (και των αυτοκαλούμενων προγνωστών) η φετινή άνοιξη είναι η κανονική άνοιξη. Δεν είχαμε κανονική Άνοιξη τα τελευταία χρόνια, όπου οι εποχές είχαν γίνει δύο».
Οι περιοχές
2025 2026
Κωφοί 285 525
Βόλος 132 251
Ζαγορά 628 966
Πορταριά 248 390
Αγιά 277 390
Νέσσονας 128 222
Γόννοι 167 267
Ελασσόνα 200 314
Τρίκαλα 247 382
Περτούλι 278 1008
Απιδιά 401 658
Καρδίτσα 281 313
Λ. Σμόκοβου 319 610
Μουζάκι 214 644
Φάρσαλα 253 308
Σκοπιά 170 321
Λάρισα 128 246
