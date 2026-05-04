Τακούδης: “81% περισσότερες βροχές φέτος στη Θεσσαλία” – Το ρεκόρ του Περτουλίου

Σε μια στατιστική μελέτη προχώρησε ο Θεσσαλός μετεωρολόγος Θεοφάνης Τακούδης, συγκρίνοντας τα ύψη βροχοπτώσεων του πρώτου τετραμήνου των ετών 2025 και 2026 ενός συνόλου περιοχών που περικλείονται στον θεσσαλικό χώρο. Σύμφωνα με τον κ. Τακούδη , οι φετινές βροχές είναι κατά 81% περισσότερες από τις αντίστοιχες περσινές.

Ενδεικτικά, στα Τρίκαλα το πρώτο τετράμηνο του 2025 είχαν πέσει 247 χιλιοστά βροχής, ενώ το ίδιο διάστημα το 2026 έπεσαν 382 χιλιοστά. Το ρεκόρ για το νομό κρατά το Περτούλι όπου φέτος έχουν πέσει 1008 χιλιοστά βροχής, ενώ πέρυσι 278.

Όπως σχολιάζει ο κ. Τακούδης «για τους «τρομοκράτες» των προγνώσεων (και των αυτοκαλούμενων προγνωστών) η φετινή άνοιξη είναι η κανονική άνοιξη. Δεν είχαμε κανονική Άνοιξη τα τελευταία χρόνια, όπου οι εποχές είχαν γίνει δύο».

Οι περιοχές

2025 2026

Κωφοί 285 525

Βόλος 132 251

Ζαγορά 628 966

Πορταριά 248 390

Αγιά 277 390

Νέσσονας 128 222

Γόννοι 167 267

Ελασσόνα 200 314

Τρίκαλα 247 382

Περτούλι 278 1008

Απιδιά 401 658

Καρδίτσα 281 313

Λ. Σμόκοβου 319 610

Μουζάκι 214 644

Φάρσαλα 253 308

Σκοπιά 170 321

Λάρισα 128 246

