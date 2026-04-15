Θεσσαλία και Γαλλία ανοίγουν δίαυλο συνεργασίας σε τυροκομία και οίνο

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, με τη συμμετοχή του Διαχειριστή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γρηγόρη Γκουντόπουλου, του Διευθυντή κ. Σωτήρη Ξύδη και της Μορφωτικής Ακολούθου της Πρεσβείας της Γαλλίας στη Λάρισα και Διευθύντριας του Γαλλικού Ινστιτούτου κας Χρύσας Βουλγαράκη, με αντικείμενο τη διερεύνηση συνεργειών και την προετοιμασία κοινών πρωτοβουλιών με αναπτυξιακό πρόσημο για τη Θεσσαλία.

Η συνάντηση αποτελεί την εξέλιξη των όσων συζητήθηκαν κατά την επαφή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την Μορφωτική Ακόλουθο της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα και Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας κα Maria Wadjinny το περασμένο Φεβρουάριο, παρουσία της κας Βουλγαράκη, κατά την οποία τέθηκαν οι πρώτες βάσεις για συνεργασία Θεσσαλών και Γάλλων με την ανάπτυξη ενός δικτύου επισκέψεων για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασίας, στο πλαίσιο των δράσεων που σκοπεύει να υλοποιήσει φέτος η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, οι οποίες αφορούν στη διατροφή, στην υγεία και στην καινοτομία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διοργάνωση ενός συνεδρίου ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ Γάλλων και Θεσσαλών τυροκόμων τον επόμενο Οκτώβριο στη Λάρισα. Συγκεκριμένα, προτάθηκε να συμπράξουν στις εργασίες του συνεδρίου γαλλικά και θεσσαλικά τυροκομεία αντιστοίχου κύκλου εργασιών με στόχο τη γνωριμία με επιτυχημένα πρότυπα οργάνωσης, ποιότητας και ανάδειξης προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της αγροδιατροφικής ταυτότητας της Θεσσαλίας.

Παράλληλα, συζητήθηκε η διοργάνωση στοχευμένων επισκέψεων και επιχειρηματικών αποστολών στη Γαλλία, με βασικό άξονα τον τομέα του οίνου και ειδικότερα την επαφή με γαλλικά οινοποιεία, θεσμικούς φορείς και οργανωμένα σχήματα του κλάδου, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αξιοποίηση καλών πρακτικών που συνδέουν την παραγωγή με την ταυτότητα του τόπου και την εμπειρία του επισκέπτη.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης, μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργειών που μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης και της ανταγωνιστικότητας των θεσσαλικών προϊόντων, ο οποίος συμπίπτει με στρατηγική του γαλλικού κράτους για δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου επιχειρηματικών συνεργασιών κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος Business France της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη συνεχίζουν μεθοδικά τις πρωτοβουλίες διεθνούς δικτύωσης, επενδύοντας σε δράσεις που δημιουργούν νέες προοπτικές για τον αγροδιατροφικό τομέα, αναδεικνύουν την ποιότητα των θεσσαλικών προϊόντων και ενισχύουν τη θέση της περιοχής στον ευρύτερο αναπτυξιακό χάρτη.