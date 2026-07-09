Θερινό πενθήμερο από το Σάββατο 25 Ιουλίου στα εμπορικά των Τρικάλων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων ενημερώνει ότι το προτεινόμενο ωράριο του πενθημέρου θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 και θα ισχύσει έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026.

Γι’ αυτό το λόγο, από το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 προτείνεται η εφαρμογή του.

Το προτεινόμενο ωράριο κατά τη διάρκεια του πενθημέρου έχει ως εξής: