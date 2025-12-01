Τοπικά

Θεμέλια και εργασίες στήριξης στις δύο νέες γέφυρες των Τρικάλων

Κανονικά συνεχίζονται οι εργασίες στις δύο νέες γέφυρες που θα αποκτήσουν τα Τρίκαλα. Σε αντικατάσταση των προηγούμενων, που παρουσίαζαν πολλά προβλήματα σταθερότητας και ήταν επικίνδυνες, ο Δήμος Τρικκαίων υλοποιεί το έργο αποκαταστάσεων ή/και κατασκευής νέων γεφυρών.
Η προσοχή αυτό το διάστημα είναι εστιασμένη στη γέφυρα Μαρούγγαινας και στη γέφυρα Αγίου Κωνσταντίνου, που κατασκευάζονται εκ νέου.
Στη μεν πρώτη ολοκληρώθηκε η ενίσχυση του ακρόβαθρου προς την οδό Οθωνος με εκτοξευμένο σκυρόδεμα, για πρόσθετη στήριξη.
Στη δε δεύτερη, ξεκίνησαν ήδη οι διατρήσεις πασσάλων, δηλαδή τα «θεμέλια» της νέας γέφυρας.
Το έργο υλοποιεί η εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ και η πλήρης του ονομασία είναι «Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημόσιου χώρου στον Δήμο Τρικκαίων – Υποέργο 4: Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των Τρικάλων με σκοπό τη στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση» με αρχικό προϋπολογισμό  3.300.000€ από το Ταμείο Ανάκαμψης.


Από το γραφείο Τύπου

