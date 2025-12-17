Θαν. Τσιάρας: “Δεν θα με βάλουν άλλοι σε τιμητική αποστρατεία, θα μπω όταν θέλω εγώ”

“Βαστάζος δεν έγινα στα 30 μου, δεν πρόκειται να γίνω στα 70, δεν θα με βάλουν άλλοι σε τιμητική αποστρατεία”, σχολίασε σήμερα στη Λέσχη 97,6 ο περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Τσιάρας:

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

« Από σαιτ έμαθα και εγώ περί τέτοιας πρότασης, αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στο πρόσωπο μου. Δεν ήξερα κάτι, και αυτό που εγώ ξέρω ότι τέτοιες προτάσεις γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο, όχι με τα ΜΜΕ.

Εγώ βαστάζος δεν έγινα στα 30 μου, δεν πρόκειται να γίνω στα 70 μου. Όσα χρήματα και να είχε αυτή η θέση, εγώ βαστάζος δεν θα γίνω. Είναι μια απλά τιμητική θέση. Δεν θα με βάλουν άλλοι σε τιμητική αποστρατεία, θα μπω όταν θέλω εγώ.»