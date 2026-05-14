Θέματα των μηχανικών των Δήμων στη συνεργασία προέδρου ΠΕΔ Θεσσαλίας – ΕΜΔΥΔΑΣ

Ζητήματα των μηχανικών που εργάζονται στους Δήμους έθιξαν και συζήτησαν μέλη του προεδρείου της ΕΜΔΥΔΑΣ (Ομοσπονδία και Σύλλογος Κ& Δ Θεσσαλίας) με τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά.

Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 μέλη του προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ) επισκέφθηκαν τον . Σακκά στο Δημαρχείο Τρικκαίων. Μαζί τους και εκπρόσωποι της Ένωσης Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας της ΕΜΔΥΔΑΣ.

Βασικά ζητήματα που έθεσαν οι μηχανικοί,

– η υποστελέχωση των Δήμων από μηχανικούς, με βάση τον απαραίτητο, κρίσιμο και σημαντικό τους ρόλου στην πολυεπίπεδη αναπτυξιακή πολιτική που χαράσσουν και ασκούν

– η ανάγκη αύξησης των αμοιβών

– η συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση για ενίσχυση της βαρύτητας των αιτημάτων προς την κεντρική κυβέρνηση.

Στη συζήτηση τέθηκαν γενικότερα ζητήματα για τον ρόλο των μηχανικών, ενώ ο κ. Σακκάς ζήτησε υπόμνημα με τις θέσεις της ΕΔΥΔΑΣ, το οποίο θα τεθεί και στο ΔΣ της ΠΕΔ Θεσσαλίας, για να προωθηθεί αρμοδίως.

Οι εκπρόσωποι της ΕΜΔΥΔΑΣ βρίσκονται στα Τρίκαλα, καθώς την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 πραγματοποιείται η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, με τη συμμετοχή των μελών των προεδρείων των κατά τόπους Ενώσεων, καθώς και παρατηρητών.

Τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας που συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας ήταν οι κ.κ. Δημήτρης Πετρόπουλος (πρόεδρος) Πηνελόπη Θεοδωροπούλου (οργανωτική γραμματέας), Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου και Αλέξανδρος Τσολάκης (μέλη ΔΣ), ενώ από την Ενωση Κ&Δ Θεσσαλίας, ο πρόεδρος κ. Θωμάς Σπανός και η γεν. γραμματέας Αφροδίτη Κωτή.

