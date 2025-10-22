Θέματα Ρομά στην επίσκεψη Σακκά στον οικισμό Πύργου

Ζητήματα που σχετίζονται με τους Ρομά των οικισμών Πύργου και Καλαμακίου συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά στην περιοχή. Ο Δήμαρχος επισκέφθηκε τον χώρο του παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Συνομίλησε αρχικώς με τους εργαζόμενους για θέματα που τους αφορούν και στη συνέχεια με εκπροσώπους και κατοίκους των δύο οικισμών.

Ειδικότερα ζητήματα αναπτύχθηκαν από τον κ. Βαγγέλη Τζίκα, προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών & Αυτεπιστασίας (Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών) και τον κ. Κώστα Κοτούμπα, προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Οδοφωτισμού και Η/Μ Εγκαταστάσεων (Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών).

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης, ο πρόεδρος των οικισμών Πύργου – Καλαμακίου κ. Μανώλης Τσάτσος και ο εκπρόσωπος των κατοίκων του Καλαμακίου κ. Βαγγέλης Μπανιάς.

Από το γραφείο Τύπου