Η φιλόξενη Χρύσα, ο Ανδρέας, και η ωραία Mary

Η ζωή χωρίς κουτσομπολιό είναι άνοστη, το ίδιο και η ειδησεογραφία. Η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή δεξιώθηκε το μεσημέρι της εθνικής εορτής στο «Χάνι», στα Τρίκαλα, τον οδοντίατρο Ανδρέα Τσούνη, χήρο της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Τους ενώνει (εκτός από το ΠαΣοΚ) η εντυπωσιακή Mary Sakellariou, ψηφιακή δημιουργός, αγαπημένη φίλη της αντιπεριφερειάρχη και επιστήθια φίλη του οδοντίατρου, η οποία έλκει την καταγωγή της από την Οιχαλία. Mary και Ανδρέας ήρθαν μαζί από την Αθήνα, είδαν φίλους, και με την φροντίδα της Χρύσας πέρασαν αξέχαστα. Δεν γνωρίζουμε αν η Mary σκοπεύει να πολιτευτεί, αλλά αν το πράξει σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητη. Αψευδείς μάρτυρες οι φωτογραφίες της στο fb.

Kampos Land (kosmoslarissa.gr)