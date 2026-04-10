Η Φιλαρμονική του “Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα” θα συνοδεύσει τον Επιτάφιο του Ι.Ν. Αγ. Βησσαρίωνος

Η Φιλαρμονική του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα», όπως κάθε χρόνο, θα συνοδεύσει και φέτος τον Επιτάφιο του Ι. Π. Ν. Αγ. Βησσαρίωνος της πόλης μας, σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026.

Η ίδρυση της Φιλαρμονικής είναι συνυφασμένη με την ίδρυση του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα» το 1981. Ιδρύθηκε από την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ωδείου Τρικάλων κ. Αναστασία Κασιώλα, με στόχο να προσφέρει στους σπουδαστές του τη δυνατότητα να διευρύνουν τις καλλιτεχνικές τους εμπειρίες και επαγγελματικές τους αναζητήσεις. Στην επιτυχημένη εξέλιξη και πορεία της συνετέλεσε η -από την ίδρυσή της και επί σειρά ετών- εξαιρετική διδασκαλία, μουσική προετοιμασία και διεύθυνση του αείμνηστου αρχιμουσικού και μαέστρου κ. Γεώργιου Καρυδάκη.

Το «Ωδείο Τρικάλων Α. Κασιώλα» είναι σήμερα το μοναδικό Ωδείο στην Ελλάδα, που χωρίς καμία επιχορήγηση ή άλλου είδους στήριξη, διαθέτει φιλαρμονική μπάντα πνευστών και κρουστών οργάνων, προσφέροντας σε όλους τους σπουδαστές του τη δυνατότητα δωρεάν σπουδής των οργάνων της φιλαρμονικής και δωρεάν διάθεσης των μουσικών οργάνων για την εκπαίδευσή τους.

Στην κατανυκτική περιφορά των επιταφίων της πόλης μας, στη Φιλαρμονική του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα» συμμετέχουν και απόφοιτοι του Ωδείου, που ταξιδεύουν ειδικά για αυτή την ημέρα από διάφορα μέρη της Ελλάδας.