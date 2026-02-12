Η τσίκνα απλώθηκε πάνω από τα Τρίκαλα- η πόλη τιμά το έθιμο της Τσικνοπέμπτης

Από το πρωί άρχισε να τηρείται και στα Τρίκαλα το έθιμο της Τσικνοπέμπτης που επιβάλει κρεατοφαγία, χαλάρωση και διασκέδαση. Από νωρίς το πρωί στα Τρίκαλα άρχισαν να στήνονται σε διάφορα σημεία οι ψησταριές από ιδιώτες και πολίτες προκειμένου να τηρηθεί το έθιμο.

Στο κέντρο της πόλης ο φακός αποθανάτισε τις στιγμές χαλάρωσης των εργαζομένων της εταιρίας «Κατσιάβα» που εκτελεί έργα στο κέντρο της πόλης. Υπεύθυνοι και εργαζόμενοι που εκτελούν τα έργα στον κεντρικό ιστό της πόλης, έστησαν την δική τους ψησταριά απολαμβάνοντας μοναδικά εδέσματα και απολαμβάνοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης, λαμβάνοντας δύναμη για να συνεχίσουν τις εργασίες τους.

