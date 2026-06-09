Η τελετή λήξης της Μουσικής Σχολής του Δήμου Πύλης

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και καλλιτεχνικά άρτια εκδήλωση ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική χρονιά της Μουσικής Σχολής του Δήμου Πύλης, το βράδυ της Κυριακής 8 Ιουνίου 2025.

Παρά την αλλαγή του αρχικού προγραμματισμού λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης, όπου μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και φίλοι της μουσικής είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα που ανέδειξε τη δημιουργική δουλειά και την πρόοδο των μαθητών κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κα Βάσω Παλλαντζά, οι οποίοι συνεχάρησαν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση της Σχολής για το υψηλό επίπεδο της εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Πύλης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συμπλήρωση πέντε χρόνων λειτουργίας της Μουσικής Σχολής, τονίζοντας ότι ο θεσμός έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για τον Δήμο και την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στην καθοριστική συμβολή της πρώην Αντιδημάρχου Πολιτισμού κας Μαρίνας Πανάγου για την ίδρυση της Σχολής, καθώς και στο έργο της πρώτης Καλλιτεχνικής Διευθύντριας κας Όλγας Κοτσαλιάρη, που συνέβαλε ουσιαστικά στη θεμελίωση και ανάπτυξή της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στη σημερινή Καλλιτεχνική Διευθύντρια κα Χρύσα Κορέ, η οποία συνεχίζει με συνέπεια και δημιουργικότητα το έργο της Σχολής, συμβάλλοντας στην περαιτέρω εξέλιξη και ενίσχυση των μουσικών της δράσεων.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλάμβανε ατομικές παρουσιάσεις μαθητών σε κλασική κιθάρα, πιάνο, βιολί, παραδοσιακό κλαρίνο και τύμπανα, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν τα μουσικά σύνολα της Σχολής και η νεοσύστατη Παιδική Χορωδία, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Οι μαθητές απέδειξαν μέσα από τις ερμηνείες τους το ταλέντο, την αφοσίωση και τη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια όμορφη μουσική βραδιά γεμάτη μελωδίες, συναίσθημα και δημιουργική έκφραση.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Μουσικής Σχολής, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή της στην πολιτιστική καλλιέργεια των νέων και στη διαμόρφωση μιας ισχυρής πολιτιστικής ταυτότητας για τον Δήμο Πύλης.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους μαθητές, στους γονείς τους, στους εκπαιδευτικούς, στη Διεύθυνση της Σχολής και σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της εκδήλωσης.