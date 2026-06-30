Η «πρώτη» των Τ. Παζαΐτη και Β. Τσιούτσια στις νέες αντιδημαρχίες για Πολιτική Προστασία και καθημερινότητα

Δύο νέες δομές δημιούργησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, για να αντιμετωπιστούν ζητήματα που από την πορεία των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι βρίσκονται σε προτεραιότητα: Πολιτική Προστασία και τα έργα Καθημερινότητας.

Ο Τάκης Παζαΐτης αναλαμβάνει την αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Αλλαγής και ο Βασίλης Τσιούτσιας την αντιδημαρχία Έργων Αυτεπιστασίας & Συντήρησης Υποδομών.

Πρόκειται για δύο αντιδημαρχίες που ως καθήκοντα βρίσκονταν εντός της αντιδημαρχίας Τεχνικών Εργων και Πολιτικής Προστασίας, με αρμόδιους τους κ. Καταβούτα και Παζαΐτη.

Ο δε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, κατά την παρουσίαση των νέων αντιδημάρχων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Τρικκαίων, υπενθύμισε τη σημασία των αντιδημαρχιών, ειδικά μετά τα όσα συνέβησαν επί Daniel.

Ο κ. Παζαΐτης τόνισε τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας για θέματα Πολιτικής Προστασίας, όπως φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις. Το ίδιο ανέφερε και ο απελθών αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων Γιώργος Καταβούτας, δίνοντας, επίσης, έμφαση στην εργατικότητα των νέων αντιδημάρχων και στη σημασία της καθημερινότητας για κάθε δημοτική αρχή.

Ο κ. Τσιούτσιας, αφού ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη «στον σημαντικό αυτόν τομέα», έκανε λόγο για το έργο που αφήνουν οι κ. Καταβούτας και Παζαΐτης, επισημαίνοντας με έμφαση ότι θα βρίσκεται πάντα στη διάθεση των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Καταβούτας αναλαμβάνει εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τεχνικών Εργων και ο Σάκης Σκρέκας εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας.