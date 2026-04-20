Η πρώτη εικονική δίκη με τη συμμετοχή Τρικαλινών μαθητών 

Η σύμπραξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σηματοδοτεί την απαρχή ενός νέου, δυναμικού μοντέλου συνεργασίας μεταξύ Δικαιοσύνης και Εκπαίδευσης, με σαφή προσανατολισμό στη βιωματική μάθηση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση των νέων.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν περιορίζεται σε μια τυπική εκπαιδευτική δράση· συνιστά ένα ουσιαστικό άνοιγμα των θεσμών προς την κοινωνία, εγκαινιάζοντας έναν δίαυλο άμεσης επικοινωνίας με τη μαθητική κοινότητα.

Η καινοτομία του εγχειρήματος έγκειται ακριβώς σε αυτή τη διασύνδεση: για πρώτη φορά, η δικαστική διαδικασία προσεγγίζεται όχι θεωρητικά, αλλά μέσα από ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο προσομοίωσης.

Η μεταφορά της εκπαιδευτικής εμπειρίας στον φυσικό χώρο της Δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία του «role playing», δημιουργεί ένα πρωτότυπο παιδαγωγικό περιβάλλον όπου η γνώση αποκτά άμεση εφαρμογή και νόημα. Οι μαθητές δεν είναι απλοί παρατηρητές, αλλά συμμέτοχοι σε μια διαδικασία που τους φέρνει σε επαφή με τις αρχές του κράτους δικαίου, της δίκαιης δίκης και της ευθύνης.

Παράλληλα, η δράση αυτή εισάγει μια σύγχρονη αντίληψη για τον ρόλο της Δικαιοσύνης ως «ανοιχτού θεσμού», που δεν λειτουργεί αποκομμένα, αλλά εντάσσεται ενεργά στον κοινωνικό ιστό. Η σύμπραξη των εμπλεκόμενων φορέων συνιστά πρότυπο διατομεακής συνεργασίας, με σαφή προοπτική πολλαπλασιαστικού οφέλους: ενίσχυση της νομικής παιδείας, καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης και πρόληψη συμπεριφορών μη συμβατών με τις αρχές του κράτους δικαίου, μέσα από την κατανόηση, όχι τον φόβο, του νόμου.

Με αυτόν τον τρόπο, το εγχείρημα ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης δράσης και θέτει τις βάσεις για μια νέα κουλτούρα συνεργασίας, όπου η εκπαίδευση και η δικαιοσύνη συνδιαμορφώνουν ενεργούς, ενημερωμένους και υπεύθυνους πολίτες.

Ειδικότερα η πρώτη «Εικονική Δίκη Ανηλίκων» με συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών και μαθητών-τριών, του 3ου ΓΕΛ Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης», του 6ου ΓΕΛ Τρικάλων και του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου «ΑΘΗΝΑ», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, ώρα 10.30π.μ. στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρικάλων, του Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων, στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση παραβατικών πρακτικών ανηλίκων.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική δράση την οποία συνδιοργανώνουν το Εφετείο Λάρισας, η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Η εκπαιδευτική αυτή δράση εμφορείται από την αντίληψη του “ανοιχτού” δικαστηρίου, δηλαδή του δικαστηρίου που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την κοινωνία, που καταλαμβάνει τον χώρο που του αρμόζει στη δημόσια σφαίρα και που δεν φοβάται να επικοινωνεί με πολίτες και θεσμούς.

Οι μαθητές-τριες θα συμμετάσχουν ενεργά σε μια προσομοίωση δικαστικής διαδικασίας μέσω της μεθόδου του role playing (παιχνίδι ρόλων), αναλαμβάνοντας ρόλους Δικαστών, Εισαγγελέων, συνηγόρων και μαρτύρων. Το ακροατήριο της Εικονικής Δίκης θα αποτελείται επίσης από μαθητές-τριες Λυκείων των Τρικάλων, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τη διαδικασία, ενισχύοντας έτσι τη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας στην ευρύτερη μαθητική κοινότητα.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική προσέγγιση έχει σαν στόχο τη βελτίωση της προστασίας των παιδιών που έρχονται σε επαφή με το νόμο, είτε ως δράστες, θύματα ή μάρτυρες, σε δικαστικές κα μη διαδικασίες. Η δράση αυτή αποτελεί παράλληλα, μια καινοτόμο εκπαιδευτική παρέμβαση που στοχεύει στην ενίσχυση της δημοκρατικής συνείδησης και της ενεργού πολιτειότητας των μαθητών –τριών συνδυάζοντας τη βιωματική μάθηση με την ευαισθητοποίηση γύρω από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, στοχεύοντας στην αποτροπή υιοθέτησης συμπεριφορών που αποκλίνουν από το νομικό και κοινωνικό πλαίσιο και την υιοθέτηση συμπεριφορών σεβασμού των δικαιωμάτων των συνανθρώπων μας.