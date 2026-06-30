Η «πράσινη πόλη» στο επίκεντρο των καθηκόντων του νέου αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Ακη Αναστασίου

Η περιποίηση, ο ευπρεπισμός και η «πράσινη πόλη» είναι το τρίπτυχο της αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, που διαθέτει νέο αντιδήμαρχο τον Ακη Αναστασίου.

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς παρουσίασε τον κ. Αναστασίου στους εργαζόμενους της ομώνυμης Διεύθυνσης, τονίζοντας, πόσο σημαντική είναι η γενικότερη προσφορά της στο περιβάλλον και στον ευπρεπισμό της πόλης και των χωριών, σε θέματα πρασίνου.

Ο απελθών αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ντιντής, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη στήριξη και το προσωπικό για τη συνεργασία. επισημαίνοντας το έργο που έγινε, μέσω προμήθειας μηχανημάτων και προσλήψεων από προγράμματα. Αμφότερα αύξησαν τον πήχυ, με θετικά αποτελέσματα, όπως έχουν αυξηθεί και οι υποχρεώσεις της υπηρεσίας.

Ο νέος αντιδήμαρχος Ακης Αναστασίου εκθείασε το έργο του κ. Ντιντή, ζήτησε ενίσχυση για να συνεχίσει η Διεύθυνση τις καλές πρακτικές, για να συνεχιστεί η ανοδική πορεία του Δήμου, με τη σιγουριά της πολύ καλής συνεργασίας με το προσωπικό. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ. Σωτ. Χελιδώνης, ευχαρίστησε για τη συνεργασία τον κ. Ντιντή και καλωσόρισε τον κ. Αναστασίου, τονίζοντας το ευρύ πεδίο δράσης της Διεύθυνσης