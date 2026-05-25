Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο «Ζωντανός Ασπροπόταμος» διαμορφώνουν κοινό σχέδιο για το μέλλον της περιοχής

Η ανάγκη για μια νέα, ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών βρέθηκε στο επίκεντρο της δίωρης συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, Αντιπεριφερειαρχών, στελεχών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εκπροσώπων του Συλλόγου «Ζωντανός Ασπροπόταμος», ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την περιοχή του Ασπροποτάμου, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, την αποκατάσταση υποδομών, την ανάδειξη της περιοχής μέσω του Γεωπάρκου Μετεώρων–Πύλης και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης των ορεινών κοινοτήτων.

Πρώτο και άμεσα υλοποιήσιμο αποτέλεσμα της συνάντησης αποτελεί η συμφωνία για τη διοργάνωση του 1ου Φόρουμ για την Αναγέννηση του Ασπροποτάμου μέχρι το τέλος του έτους. Το Φόρουμ θα αποτελέσει ανοιχτό χώρο διαλόγου, συντονισμού και διαμόρφωσης προτάσεων για την προστασία, την ανάδειξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των Δήμων Μετεώρων και Πύλης, τοπικών φορέων, συλλόγων, κατοίκων, αποδήμων, επιστημόνων και ανθρώπων που συνδέονται με τον Ασπροπόταμο.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη διατύπωση προβλημάτων στη συγκρότηση ενός συγκεκριμένου πλαισίου συνεργασίας, με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων, την ωρίμανση έργων και τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αναγέννηση της περιοχής. Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η δημιουργία μόνιμων δομών συνεργασίας, όπως το Παρατηρητήριο Ασπροποτάμου, ο Τοπικός Κόμβος του Γεωπάρκου στα Τρία Ποτάμια, θεματικές ομάδες εργασίας, μηχανισμός χρηματοδοτήσεων και ετήσιος θεσμός διαβούλευσης και απολογισμού.

Στη συζήτηση αναδείχθηκε ιδιαίτερα η σημασία της πρόσφατης κυβερνητικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κεντρικό συντονιστικό μηχανισμό για τις πολιτικές ορεινότητας στη χώρα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θεωρεί ότι ο Ασπροπόταμος διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε να αποτελέσει πιλοτικό πεδίο εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τις ορεινές περιοχές, συνδυάζοντας προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική συνοχή, τοπική παραγωγή, πολιτισμό και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων του Ασπροποτάμου στον σχεδιασμό των πολιτικών για την περιοχή. Ο Σύλλογος «Ζωντανός Ασπροπόταμος», με περισσότερα από 300 μέλη από όλα τα χωριά της περιοχής, συγκεντρώνει επιστήμονες, ερευνητές, πανεπιστημιακούς και ενεργούς πολίτες που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην τεκμηρίωση, στον σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των παρεμβάσεων.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι η ανασυγκρότηση των ορεινών περιοχών απαιτεί νέες μορφές συνεργασίας, οι οποίες θα αξιοποιούν την τοπική γνώση, την επιστημονική τεκμηρίωση, την κοινωνική συμμετοχή και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μέσα από αυτή τη λογική, ο Ασπροπόταμος μπορεί να εξελιχθεί σε ένα εθνικό παράδειγμα για το πώς μια ορεινή περιοχή προστατεύεται, αναδεικνύεται και αναπτύσσεται με τη συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων της.