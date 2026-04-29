Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκαινιάζει το φράγμα Ληθαίου στο νομό Τρικάλων

Με κάθε επισημότητα η Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκαινιάζει την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 2 το μεσημέρι το φράγμα Ληθαίου, στην περιοχή Νέας Ζωής Τρικάλων, ένα κρίσιμο έργο με μακρά διαδρομή, το οποίο ολοκληρώθηκε έπειτα από πολλά χρόνια και σήμερα βρίσκεται στην πλήρη λειτουργία του, ενισχύοντας την αγροτική οικονομία της περιοχής, βελτιώνοντας τη διαχείριση υδάτων και συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα απέναντι σε περιβαλλοντικές και κλιματικές πιέσεις.

Μετά τον αγιασμό που θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, την Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, τον Δήμαρχο Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Χρήστο Κατσιάβα.

Συνοπτική περιγραφή του έργου

Το φράγμα στον Ληθαίο ποταμό, αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη και τη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής. Σχεδιάστηκε με στόχο την άρδευση εκτάσεων σε Αύρα, Σπαθάδες και Αγ. Νικόλαο, ενισχύοντας την τοπική παραγωγή και τη βιωσιμότητα της υπαίθρου. Η περιοχή κατασκευής του έργου ανήκει στον Δήμο Μετεώρων (πρώην Δήμο Καλαμπάκας) της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το έργο του φράγματος βρίσκεται ΒΑ του οικισμού Θεόπετρα και κατασκευάζεται σε απόσταση περίπου 10 χλμ. από τον οικισμό, στον ποταμό Ληθαίο, σε υψόμετρο κοίτης περίπου +300,00 m. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ταμιευτήρα αποθήκευσης του απορρέοντος νερού του ποταμού, το οποίο θα χρησιμεύσει για την άρδευση εκτάσεων των τοπικών διαμερισμάτων Αύρας, Σπαθάδων και Αγ. Νικολάου (Βερεντζί).

Ο Ταμιευτήρας έχει χωρητικότητα 2,5-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα με στόχο την άρδευσηπερίπου 20.000 στρεμμάτωνκαλλιεργήσιμης γης.