Η παράδοση ένωσε γενιές και γέμισε ασφυκτικά το Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Πύλης στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης, καθώς, λόγω των συνθηκών, η εκδήλωση μεταφέρθηκε από την κεντρική πλατεία στον εσωτερικό χώρο.

Παρά την αλλαγή τοποθεσίας, το Πολιτιστικό Κέντρο αποδείχθηκε ασφυκτικά γεμάτο από θεατές και χορευτές, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον και την αγάπη του κόσμου για την παράδοση.

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν επτά χορευτικά συγκροτήματα του Δήμου Πύλης, καθώς και το χορευτικό του Ασκληπιού από τα Τρίκαλα, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα υψηλού επιπέδου. Όλοι οι χορευτές, με την άρτια παρουσία τους, τη ζωντάνια και τον σεβασμό στην παράδοση, παρουσίασαν χορούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενθουσιάζοντας το κοινό, το οποίο τους καταχειροκρότησε.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχιερατικός Επίτροπος Πύλης πατέρας Δημήτριος Κατσαρός και ιερείς της περιοχής, ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας, η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο Πρόεδρος της UNESCO Πειραιώς και Νήσων Ιωάννης Μαρωνίτης, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού Βάσω Παλλάντζα, οι Αντιδήμαρχοι Αθανάσιος Κωστάκης, Κωνσταντίνος Πλαστήρας και Παναγιώτης Τσόλας, ο Πρόεδρος της Πύλης Αλέξανδρος Τζιούβαρας, καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και Τοπικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πύλης υπογράμμισε τη βαθύτερη σημασία της διοργάνωσης, σημειώνοντας ότι:

«Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι απλώς μια πολιτιστική εκδήλωση. Είναι μια ζωντανή απόδειξη της ταυτότητάς μας, της ιστορίας μας, των ριζών μας. Οι παραδοσιακοί μας χοροί κουβαλούν μνήμες, αξίες και συναισθήματα που περνούν από γενιά σε γενιά, κρατώντας άσβεστη τη φλόγα της ελληνικής παράδοσης».

Παράλληλα, τόνισε την ιδιαίτερη αξία της συμμετοχής των χορευτικών τμημάτων του Δήμου Πύλης, επισημαίνοντας πως η παρουσία νέων και μεγαλύτερων αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός μας δεν είναι κάτι στατικό, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται, εμπνέει και ενώνει.

Από την πλευρά της, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού Βάσω Παλλάντζα επισήμανε ότι το φεστιβάλ αποτελεί έναν ουσιαστικό κρίκο σύνδεσης ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, καθώς μέσα από τον χορό και το τραγούδι μεταλαμπαδεύεται η πολιτιστική μας κληρονομιά. Παράλληλα, συνέδεσε τη διοργάνωση με το πνεύμα των ημερών, τονίζοντας πως οι παραδοσιακές εκφράσεις αποτελούν βαθιά στοιχεία της πίστης, της ψυχής και της συλλογικής ταυτότητας του ελληνικού λαού.

Σύντομους αλλά ουσιαστικούς χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος της UNESCO Πειραιώς και Νήσων Ιωάννης Μαρωνίτης, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Θεόδωρος Χήρας, καθώς και ο Αρχιερατικός Επίτροπος Πύλης πατέρας Δημήτριος Κατσαρός, οι οποίοι εξήραν τη σημασία της διοργάνωσης και τη συμβολή της στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στα συμμετέχοντα χορευτικά συγκροτήματα, τις οποίες παρέλαβαν οι υπεύθυνοι των ομάδων, ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης συμμετοχής τους.

Τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν επίσης στους δύο πολύτιμους χορηγούς της διοργάνωσης, τις εταιρείες: Χοιροφάρμ Μαράβα – Κούτσικου και Κλιάφα, για την ουσιαστική στήριξή τους.

Ως μια ζεστή πράξη φιλοξενίας και ευχαριστίας προς τον κόσμο που αγκάλιασε τη διοργάνωση, κατά την αποχώρησή τους οι παρευρισκόμενοι κεράστηκαν σουβλάκια, λουκάνικα και αναψυκτικά, προσφορά των χορηγών.

Το 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Πύλης άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα: ότι η παράδοση παραμένει ζωντανή, ενώνει τις γενιές και αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον του τόπου μας.