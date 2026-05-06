Η Πανελλαδική Ημέρα Λογοθεραπείας 2026 τιμάται στα Τρίκαλα

Πανελλαδική Ημέρα Λογοθεραπείας 2026 διοργανώνει στα Τρίκαλα ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ), σε εκδήλωση με τη στήριξη του Δήμου Τρικκαίων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, τις ώρες 10:00 με 14:00, μπροστά από το Δημαρχείο Τρικκαίων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται καθώς η 11η Μαΐου θεσπίστηκε από τον ΣΕΛΛΕ ως η Πανελλαδική Ημέρα Λογοθεραπείας (ΠΗΛ) και εορτάζεται, ανά την Ελλάδα, όλο τον Μάιο.

Στόχος της είναι η ενημέρωση των πολιτών για την επιστήμη της Λογοθεραπείας και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με τις διαταραχές του λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής και κατάποσης

Η εκδήλωση οργανώνεται με την αρωγή και στήριξη του Υπουργείου Υγείας.

