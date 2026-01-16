Η ΟΛΥΜΠΟΣ κατακτά την κορυφή με 4 διεθνή βραβεία ITI

Τέσσερις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις απέσπασε η ΟΛΥΜΠΟΣ στον διεθνούς κύρους διαγωνισμό Superior Taste Awards 2026, του International Taste Institute (ITI), επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αξεπέραστη ποιότητα και γεύση των προϊόντων της.

Στη φετινή αξιολόγηση, ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν τέσσερα μοναδικά τρόφιμα της ΟΛΥΜΠΟΣ:

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 5%, που τιμήθηκε με το Superior Taste Award και 3 αστέρια

που τιμήθηκε με το Superior Taste Award και ΟΛΥΜΠΟΣ DRINK EAT ΦΙΣΤΙΚΙ , με Superior Taste Award και 3 αστέρια

, με Superior Taste Award και ΟΛΥΜΠΟΣ DRINK EAT ΦΡΑΟΥΛΑ , με Superior Taste Award και 3 αστέρια

, με Superior Taste Award και ΟΛΥΜΠΟΣ DRINK EAT ΒΑΝΙΛΙΑ, με Superior Taste Award και 2 αστέρια

Οι νέες αυτές διακρίσεις προστίθενται σε μια μακρά σειρά επιτυχιών της ΟΛΥΜΠΟΣ, επιβραβεύοντας τη σταθερή της δέσμευση στην υψηλή ποιότητα και ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.

Με σεβασμό στη φύση και τον άνθρωπο, η ΟΛΥΜΠΟΣ συνεχίζει να παράγει θρεπτικά προϊόντα, έχοντας ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

*Το International Taste Institute, εδρεύει στις Βρυξέλλες, και θεωρείται μια από τις πιο αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις στον χώρο της γαστρονομίας.

Τα προϊόντα δοκιμάζονται από διεθνή επιτροπή που απαρτίζεται από περισσότερους από 250 κορυφαίους σεφ και σομελιέ παγκοσμίως, ενώ οι αξιολογήσεις γίνονται “τυφλά”, χωρίς να διακρίνονται η επωνυμία καθώς και άλλα εμπορικά στοιχεία.