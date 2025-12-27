Η νέα διοικούσα επιτροπή στο Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας πραγματοποίησε την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στα γραφεία του Παραρτήματος.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός

Απολογισμός της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και η Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής και του Εποτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη ομαλά και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας.



Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων από την Εφορευτική Επιτροπή, αναδείχθηκαν τα μέλη της νέας Διοικούσας Επιτροπής, τα οποία συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Διοικούσα Επιτροπή:

• Πρόεδρος: Ζαραμπούκα Αθανασία

• Αντιπρόεδρος: Δήμος Γεώργιος

• Γενικός Γραμματέας: Γκανάς Θεοφάνης

• Ταμίας: Τσιούτσια Ουρανία

• Ειδικός Γραμματέας: Τσατσαρώνης Δημήτριος

• Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων: Τζιάννης Γεώργιος

• Υπεύθ. Βιβλιοθήκης: Χρονόπουλος Σταύρος

Αναπληρωματικά Μέλη:

• Μαχαιρά Ανδρονίκη

• Δεσίπρη Αρετή

• Μπουλογεώργος Φώτης

Εποπτικό Συμβούλιο:

• Θεοχάρης Δημήτριος

• Αγγέλου Δήμητρα

• Τσαγκαδόπουλος Χαράλαμπος

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή αναλαμβάνει τη συνέχιση και την ενίσχυση του επιστημονικού, εκπαιδευτικού έργου του Παραρτήματος, με στόχο την προώθηση των μαθηματικών και τη στήριξη της μαθηματικής παιδείας στην τοπική κοινωνία.

Η Διοικούσα Επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες, συμβάλλοντας ενεργά στη δημοκρατική λειτουργία και τη συνέχεια του έργου της Εταιρείας.