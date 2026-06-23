Η Μ. Κοντοτόλη με εκπροσώπους φορέων της Πύλης για την προστασία του ορεινού όγκου και την αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ

Η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Μαρίνα Κοντοτόλη, πραγματοποίησε συνάντηση με μέλη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Δήμου Πύλης κατά των αιολικών στα ψηλά βουνά, του Ορειβατικού και Περιηγητικού Ομίλου Πύλης (Ο.Π.Ο.Π.) και του Συλλόγου Επιχειρηματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων «Ξένιος Ζεύς», οι οποίοι της παρέδωσαν το υπόμνημά τους σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των φορέων εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι, παρά τις θετικές προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδιασμού ως προς την προστασία περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, εξαιρούνται από τους νέους περιορισμούς έργα που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης. Όπως επισήμαναν, η εξαίρεση αυτή αφήνει εκτεθειμένο τον ορεινό όγκο της Νότιας Πίνδου και το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Μετεώρων – Πύλης σε δεκάδες σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.

Οι φορείς υπογράμμισαν ότι η περιοχή έχει διαχρονικά ταχθεί υπέρ της προστασίας του φυσικού της πλούτου, της βιοποικιλότητας και της ήπιας αναπτυξιακής προοπτικής που συνδέεται με τον ορεινό τουρισμό, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και τις τοπικές επιχειρήσεις. Ζήτησαν την άμεση νομοθετική παρέμβαση της Πολιτείας, ώστε να μην εξαιρεθούν από το νέο πλαίσιο οι ήδη κατατεθειμένοι φάκελοι αδειοδότησης και να διασφαλιστεί ουσιαστικά η προστασία της περιοχής.

Η κα Κοντοτόλη άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τις θέσεις και τα επιχειρήματα των εκπροσώπων των συλλόγων και επανέλαβε ότι η ενεργειακή μετάβαση οφείλει να προχωρά με σχέδιο, κοινωνική συναίνεση και απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, στις τοπικές κοινωνίες και στις αναπτυξιακές προοπτικές κάθε περιοχής.

Όπως τόνισε, η προστασία του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Πύλης και της Νότιας Πίνδου δεν μπορεί να υπονομεύεται από νομοθετικά κενά ή μεταβατικές διατάξεις που αναιρούν στην πράξη τη φιλοσοφία του ίδιου του νέου χωροταξικού σχεδιασμού.

Η Βουλευτής δεσμεύτηκε να μελετήσει αναλυτικά το υπόμνημα των φορέων και σε συνέχεια των μέχρι σήμερα παρεμβάσεών της να αναλάβει όλες τις αναγκαίες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, μεταφέροντας τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών στα αρμόδια υπουργεία και στη Βουλή, με στόχο την ουσιαστική προστασία του ορεινού όγκου της περιοχής και την αποτροπή παρεμβάσεων που θα αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα τον χαρακτήρα του.