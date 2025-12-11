Η Μητρόπολη Τρίκκης στηρίζει τους αγρότες και καλεί σε διάλογο

Ανακοίνωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις εξέδωσε η Iερά Μητρόπολη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης.

Αναλυτικά:

“Η Ιερά Μητρόπολις Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, με αφορμή τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, εκφράζει τη συμπαράστασή της και τη στήριξή της σε όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο.

Ως μέλη μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε δίκαιη προσπάθεια και ευχόμαστε να υπάρξει ειλικρινής διάλογος, ο οποίος θα οδηγήσει σε λύσεις προς όφελος όλων.

Ιδιαίτερα, επιθυμούμε να τονίσουμε τον καθοριστικό ρόλο της αγροτικής ζωής και του λειτουργήματος του αγρότη, τόσο για τη Θεσσαλία όσο και για ολόκληρη την Ελλάδα. Η ύπαιθρος αποτελεί ζωτικό πνεύμονα της κοινωνίας μας, στηρίζει την οικονομία, την διατροφική αυτάρκεια και την πολιτιστική μας συνέχεια. Η στήριξη των ανθρώπων της γης δεν αποτελεί ζήτημα αντιπαράθεσης ή πολιτικής σκοπιμότητας, αλλά έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς και του μόχθου τους.

Ευελπιστούμε ότι με σύνεση, διάλογο και καλή θέληση θα προκύψουν δίκαιες και βιώσιμες λύσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και θα ωφελήσουν το σύνολο της κοινωνίας.”