“Η Μεγάλη Επιστροφή”: Ο Αλέξης Πατέλης παρουσιάζει το βιβλίο του στα Τρίκαλα

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στα Τρίκαλα την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Η Μεγάλη Επιστροφή» του Αλέξη Πατέλη.

Οι εκδόσεις Παπαδόπουλος, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος, προσκαλούν το κοινό σε μια συζήτηση που υπόσχεται να ξεπεράσει τα όρια της τυπικής βιβλιοπαρουσίασης.

Ο Αλέξης Πατέλης, Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού την περίοδο 2019–2024, αφηγείται εκ των έσω τη μεγάλη επιστροφή της Ελλάδας από τα capital controls και τη διεθνή αμφισβήτηση, μια ανάσα από τον διεθνή εξευτελισμό, μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Με σκηνές πίσω από κλειστές πόρτες σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Νταβός, αποτυπώνει το παρασκήνιο μιας διαδρομής που έφερε ξανά την Ελλάδα στο εξωτερικό με κύρος. Χωρίς εξωραϊσμούς, αλλά με την πεποίθηση ότι η χώρα μπορεί, δίνει μια αποκαλυπτική ματιά ενός τεχνοκράτη που βρέθηκε στο επίκεντρο των ιστορικών γεγονότων και απαντά στο ερώτημα που έθετε ο διεθνής Τύπος: «Πώς τα καταφέρατε;»

Στην εκδήλωση, ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Λάζαρο Μάμαλη, σε μια συζήτηση που αναμένεται να ανοίξει τον διάλογο γύρω από την οικονομία, την πολιτική και τις προοπτικές της χώρας.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στις 7:00 το απόγευμα, στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα.