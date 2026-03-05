Η Μαρίνα Κοντοτόλη στο 60ό Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου

Η Βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, παραβρέθηκε στο 60ό Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου του CISM, που πραγματοποιήθηκε στην Πηγή του Δήμου Πύλης, με τη συμμετοχή 38 χωρών.

Πρόκειται για μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, που ανέδειξε την αντοχή, το ήθος και το αγωνιστικό πνεύμα των αθλητών και των αθλητριών.

Σημαντικές ήταν και οι επιτυχίες της ελληνικής αποστολής στο 1ο Βαλκανικό Στρατιωτικό Πρωτάθλημα, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη Ανδρών.

Η φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης αποτελεί τιμή για τα Τρίκαλα και ενισχύει την εξωστρέφεια, την προβολή και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Η κ. Κοντοτόλη συνεχάρη τους διοργανωτές για την άψογη προετοιμασία και τη φιλοξενία, καθώς και όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για την προσπάθεια, την πειθαρχία και το υψηλό επίπεδο αγώνα που παρουσίασαν.