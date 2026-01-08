Η Μαρίνα Κοντοτόλη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων

Η Βουλευτής Τρικάλων πραγματοποίησε επίσκεψη στην Πυροσβεστική Τρικάλων, η οποία περιλαμβάνει την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων και τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η κ. Κοντοτόλη συναντήθηκε με τη Διοίκηση και τα στελέχη της Υπηρεσίας και ενημερώθηκε για τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς του Πυροσβεστικού Σώματος στον νομό.

Η Βουλευτής άκουσε με προσοχή όσα τέθηκαν από τα στελέχη και δεσμεύτηκε να συμβάλει στην προώθηση των αιτημάτων τους, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που επιτελεί η Πυροσβεστική στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

Τέλος, ευχαρίστησε θερμά τη Διοίκηση και το προσωπικό της Πυροσβεστικής Τρικάλων για τη φιλοξενία και για το σημαντικό έργο που προσφέρουν καθημερινά στην τοπική κοινωνία.