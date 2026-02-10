Η κοπή πίτας του Τμήματος Βοηθών Παιδαγωγών της ΣΑΕΚ Τρικάλων

Σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας για το Γ’ Εξάμηνο της ειδικότητας Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας της ΣΑΕΚ Τρικάλων (πρώην Δημόσιο ΙΕΚ).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο «Αρβάλι» το περασμένο Σάββατο 7/2, φέρνοντας κοντά καταρτιζόμενους, εκπαιδευτές και τη διοίκηση, σηματοδοτώντας μια δημιουργική χρονιά για τους μελλοντικούς παιδαγωγούς που πλησιάζουν στο τέλος της κατάρτισής τους.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υποδιευθύντρια της ΣΑΕΚ Τρικάλων ,κα Σταμάτη Ελένη, η οποία στον σύντομο χαιρετισμό της, τόνισε τη σημασία του παιδαγωγικού έργου και την υψηλή ποιότητα κατάρτισης που παρέχεται στη σχολή.

Η κα Σταμάτη ευχήθηκε στους σπουδαστές καλή σταδιοδρομία, επισημαίνοντας τον κομβικό ρόλο που θα διαδραματίσουν στη διαπαιδαγώγηση της πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Παρόντες στη βραδιά ήταν επίσης εκπαιδευτές του τμήματος (κα Λύτρα Γεωργία, κα Μουστάκα Μαρία &κ. ΤσιρώνηςΑυγέρης), οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο και το πάθος των σπουδαστών, ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο στην τελική ευθεία των σπουδών τους.

Το «τυχερό» φλουρί της πίτας, με δώρο ένα κόσμημα swarovski, έτυχε στην καταρτιζόμενη Ματίνα Μπαμπανάτσα, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν ευχές για μια χρονιά γεμάτη υγεία, δημιουργικότητα και επαγγελματικές επιτυχίες.

Η ΣΑΕΚ Τρικάλων αποδεικνύει έμπρακτα ότι πέρα από την επαγγελματική κατάρτιση, επενδύει στη δημιουργία οικογενειακού κλίματος και στη στενή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτών και σπουδαστών.