Η Κοντοτόλη φέρνει στη Βουλή τις μετακινήσεις γιατρών στη Θεσσαλία

Με πρωτοβουλία της Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μαρίνας Κοντοτόλη, Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ κατέθεσαν Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, αναδεικνύοντας το σοβαρό ζήτημα των καταχρηστικών μετακινήσεων ιατρών του ΕΣΥ στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ).

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι η πρακτική των αναγκαστικών μετακινήσεων, αντί να αποτελεί έκτακτο μέτρο, τείνει να παγιωθεί ως μόνιμη διοικητική επιλογή, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο για το ιατρικό προσωπικό όσο και για τη δημόσια υγεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ για τη μετακίνηση παιδιάτρων από τα Γενικά Νοσοκομεία Βόλου και Καρδίτσας προς το ΓΝ Λαμίας, χωρίς τη συναίνεση των ιατρών και σε περίοδο ομαλότητας, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους Ιατρικούς Συλλόγους Θεσσαλίας (Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας) και Ευρυτανίας, Εύβοιας και Άμφισσας.

Η κ. Κοντοτόλη τονίζει ότι οι καταχρηστικές μετακινήσεις οδηγούν σε επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού, αποδυναμώνουν κρίσιμες υγειονομικές δομές και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ενισχύουν το κύμα φυγής νέων ιατρών στο εξωτερικό.

Με την Ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις για τον τερματισμό των αυθαίρετων μετακινήσεων, την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, τη διασφάλιση αξιοκρατικής ανέλιξης των ιατρών του ΕΣΥ και τον έλεγχο της διοίκησης της 5ης ΥΠΕ για τη χρηστή διαχείριση του ιατρικού δυναμικού.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους λειτουργούς του ΕΣΥ αποτελούν αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας», υπογραμμίζει η κ. Κοντοτόλη.