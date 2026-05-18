Η Θεσσαλία ανοίγει τα οινοποιεία της στο κοινό

Η ΕΝΟΑΘΕ-ΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συμμετέχει σαν συνδιοργανωτήςσε μια μοναδική γευστική και ταξιδιωτική εμπειρία, που θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν οι φίλοι και οι φίλες του κρασιού σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας στην εορταστική ανοιξιάτικη εκδήλωση «Ανοιχτές Πόρτες» των οινοποιείων, η οποία διοργανώνεται συλλογικά από τις Ενώσεις Οινοπαραγωγών της χώρας

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, οι φίλες και οι φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους Δρόμους του Κρασιού της Ελλάδας και να συμμετάσχουν σε ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμέςκαι άλλες εκπλήξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος στα οινοποιεία το διήμερο 23-24 Μαΐου θα είναι ελεύθερη.Η εκδήλωση «Ανοιχτές Πόρτες 2026» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ενημερωθείτε για τα οινοποιεία που συμμετέχουν, το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις τους, από τις Ενώσεις Οινοπαραγωγών της κάθε περιοχής:

ΟίνοικαιΑποστάγματαΘεσσαλίας (ΕΝΟΑΘΕ) – Wines and Spirits of Thessaly

T:6944447090, Ε:info@enoathe.gr, FB: Wines and Spirits of Thessaly

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΝΟΑΘΕ

ΣΤΙΣ « ΑΝΟΙΧΤΕΣΠΟΡΤΕΣ » 23 & 24 /5/2026

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

PÚRO KARATHANOS, ΟrganicVineyards, ΠΑΛΙΟΥΡΙΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 2441069559 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 244107087 ΦΙΛΙΑ ΓΗ, ΦΙΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 2443095443

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ/ΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ,2492029045 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 2492025250 ΚΤΗΜΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ , ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 2492025280 ΚΤΗΜΑ ΜΙΓΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 2492025215 ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΡΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 2492022463 ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΙΛΗ,ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 6982800046 ΚΤΗΜΑ ΟΛΟΙΝΟΣ, 2οχλμ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ, 2493024942 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΑΤΑ, ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, 2410941846 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΓΚΟΥ, ΙΤΕΑ ΤΕΜΠΩΝ, 2495093112 ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 6937400998 OIΝΟΠΟΙΪΑ ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ, NEEΣ KAΡYEΣ ΛAΡIΣAΣ, 6975409464

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ