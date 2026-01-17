Η Θεσπρωτία ο επόμενος σταθμός των περιοδειών του Κώστα Σκρέκα

Επόμενος σταθμός των περιοδειών του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα, η Θεσπρωτία, και πιο συγκεκριμένα η Ηγουμενίτσα, η Παραμυθιά και το Καρβουνάρι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμεσης επικοινωνίας με τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης.

Κατά την επίσκεψή του, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη, και τον Βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα, συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της Εκλογικής Περιφέρειας Θεσπρωτίας, η οποία πραγματοποιήθηκε με ευρεία συμμετοχή και παραγωγικό διάλογο.

Στη συνεδρίαση τέθηκαν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, με έμφαση στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και στις παρεμβάσεις που μπορούν να ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Παράλληλα, ο Γραμματέας υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει τις πολιτικές της μέσα από τη βάση, ακούγοντας τα στελέχη και τα μέλη της και μετατρέποντας τις ανάγκες της κοινωνίας σε συγκεκριμένες δράσεις.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, τον Δήμαρχο Σουλίου κ. Αθανάσιο Ντάνη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της επαφής με την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματική κοινότητα. Παράλληλα, ο κ. Σκρέκας επισκέφθηκε το υπο κατασκευή εργοστάσιο φαρμακευτικής κάνναβης, στο Καρβουνάρι Θεσπρωτίας αλλά και τοπική πτηνοτροφική μονάδα, αναδεικνύοντας τη δυναμική της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη συμβολή τους στη βιώσιμη ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Επίσης, ο Γραμματέας παραχώρησε δηλώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Ηγουμενίτσα, σημειώνοντας:

«Στην Ηγουμενίτσα και συνολικά στη Θεσπρωτία, οι δράσεις που υλοποιούνται αφήνουν ήδη το αναπτυξιακό τους αποτύπωμα, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Προχωρούμε σε στοχευμένες επενδύσεις στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο οδικό δίκτυο, με στόχο να δοθεί νέα αναπτυξιακή πνοή στην περιοχή και να αντιμετωπιστεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας: το φαινόμενο της φυγής των νέων από την περιφέρεια.

Η ανάπτυξη οφείλει να δημιουργεί ευκαιρίες και προοπτική, ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.»