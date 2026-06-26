Η εταιρεία «ΟΜΗΡΟΣ» δωρίζει στον Δ. Τρικκαίων την ανάπλαση της «πλατείας Δημήτρη Μητροπάνου»

Μια ακόμη δωρεά από τρικαλινούς για τρικαλινούς. Αν και εν προκειμένω, το όνομα και μόνο του Δημήτρη Μητροπάνου αφορά όλη τη χώρα.

Η «OΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ» δωρίζει στον Δήμο Τρικκαίων την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας στη συνοικία Αγίας Μονής, τη γνωστή πλατεία «Δημήτρη Μητροπάνου». Ταυτοχρόνως, η δωρεά περιλαμβάνει και την ανέγερση νέου γλυπτού, αφιερωμένου στη μνήμη του μεγάλου τρικαλινού ερμηνευτή.

Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2026 αφορούσε στην αποδοχή της σχετικής δωρεάς της εταιρείας της οικογένειας Γιαννίτση.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στην οικογένεια Γιαννίτση για τη συγκεκριμένη κίνηση, που προσφέρει στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Επεσήμανε, δε, ότι «επικροτούμε παρόμοιες ενέργειες ανθρώπων, επιχειρηματιών, που βοηθούν κατασκευάζοντας ή αναπλάθοντας ή προσφέροντας, στον Δήμο μας»

Οι εργασίες ανάπλασης έχουν ως στόχο, «τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κάτοικων και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας». Η δε τοποθέτηση νέου γλυπτού στη μνήμη του Δημήτρη Μητροπάνου, αποδίδει τιμή στην προσωπικότητα του ερμηνευτή.

Παράλληλα, με δεδομένο ότι 50 μέτρα δυτικότερα της πλατείας, ο Δήμος Τρικκαίων λειτουργεί ήδη από το 2022 τη «Γωνιά Μητροπάνου» (στο Πολιτιστικό Κέντρο «Σοφία Μπούμπα»), η γενέθλια συνοικία αποκτά πρόσθετη, ενισχυμένη πολιτιστική ταυτότητα.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, αφορούν σε :

Ανακατασκευή και διαμόρφωση δαπεδοστρώσεων

Αναδιοργάνωση των διαδρόμων κίνησης πεζών

Τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, κάδοι,κ.α.)

Αναβάθμιση του φωτισμού

Ενίσχυση και ανανέωση του πρασίνου

Χωροθέτηση και τοποθέτηση γλυπτού

Συνολικά η νέα διαμόρφωση της πλατείας, αναμορφώνει τον χώρο, με δημιουργία διακριτών λειτουργικών ζωνών, μέσω διαφοροποίησης των υλικών επίστρωσης του εδάφους, με στόχο τη σαφήνεια των κινήσεων. Η σχετική μελέτη περιλαμβάνει, επίσης, την ανανέωση του αστικού εξοπλισμού, την βελτίωση του φωτισμού και την ενίσχυση του πρασίνου.

Από το γραφείο Τύπου