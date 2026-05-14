Η Δημοτική Αστυνομία σε δράση του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων

Σε δράση του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων συνέβαλε η Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, μετά από συνεργασία με το σχολείο.

Οπως τονίζεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του σχολείου με τίτλο “Το 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων «φροντίζει» τη γειτονιά του: Μια πρότυπη Δράση Ενεργού Πολίτη από τους μαθητές της Β’ Τάξης”, η δράση περιελάμβανε τα εξής:

Το 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων συνεχίζει να συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με την κοινωνική προσφορά, υλοποιώντας μια καινοτόμο βιωματική δράση στο πλαίσιο του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Οι μαθητές/τριες όλων των τμημάτων της Β’ Τάξης, υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή Πληροφορικής, κ. Καππά Κωνσταντίνου, ανέλαβαν δράση με τίτλο: «Φροντίζω για την ασφάλεια της γειτονιάς πέριξ του σχολείου».

Ο Τρόπος Δράσης και η Ψηφιακή Καινοτομία

Η δράση σχεδιάστηκε με στόχο να μετατρέψει τους μαθητές σε ενεργούς παρατηρητές του αστικού περιβάλλοντος. Οι μαθητές άφησαν για λίγο το Εργαστήριο Πληροφορικής και περιηγήθηκαν στους δρόμους γύρω από το σχολικό συγκρότημα, εφαρμόζοντας στην πράξη τις ψηφιακές δεξιότητες που απέκτησαν στην τάξη.

Με την επίβλεψη του κ. Καππά, οι μαθητές αφού χωριστήκανε σε ομάδες, χρησιμοποίησαν την επίσημη εφαρμογή Novoville (δωρεάν για όλους) που είχανε εγκαταστήσει από πριν στα κινητά τους τηλέφωνα (προαιρετικά). Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση των συσκευών έγινε κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για τις ανάγκες της δράσης εκτός του σχολικού κτηρίου, τηρώντας αυστηρά τον κανονισμό περί απενεργοποιημένων κινητών εντός του σχολείου.

Οι μαθητές εντόπισαν, φωτογράφισαν και κατέγραψαν βλάβες, κακοτεχνίες σε πεζοδρόμια και δρόμους, προβλήματα φωτισμού, κοπή αυτοφυή χόρτων, αλλοίωση πινακίδων Κ.Ο.Κ, σπασμένα παγκάκια κ.α., αποστέλλοντας τα αιτήματά τους ψηφιακά προς τις υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων. Ο αριθμός των αιτημάτων ξεπέρασε τα 50 με πολλά από αυτά να επιλύονται από την επόμενη κιόλας ημέρα.

Μέσω αυτής της εμπειρίας, οι μαθητές λειτούργησαν ως πολλαπλασιαστές της ψηφιακής αλλαγής, μεταφέροντας τη γνώση και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, ενθαρρύνοντας τη χρήση σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας μεταξύ πολίτη και πολιτείας. Το πιο σημαντικό δίδαγμα της δράσης, είναι ότι οι μαθητές, αποκτήσανε γνώση, κριτική και νοοτροπία για σεβασμό στους Δημόσιους χώρους και αποτροπή οποιονδήποτε καταστροφών.

Η Συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας

Η δράση εμπλουτίστηκε με την πολύτιμη συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων. Η Προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Ευαγγελία Κοντογιάννη, μαζί με τον συνάδελφό της κ. Νικόλαο Μπρέντα, πραγματοποίησαν ένα διήμερο ενημερωτικό πρόγραμμα στους μαθητές του σχολείου. Οι μαθητές ενημερώθηκαν διεξοδικά για την ασφάλεια στις μετακινήσεις, την οδική παιδεία και τον σεβασμό των δημόσιων υποδομών, κατανοώντας τη σημασία της συνεργασίας πολίτη και αρχών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών με ποδήλατα και πατίνια, που χρησιμοποιούν καθημερινά.

Θεσμικό Πλαίσιο Δράσης

Το σχολείο πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στο πλαίσιο των «Δράσεων Ενίσχυσης Ενεργού Πολιτειότητας», οι οποίες εντάσσονται στη θεματική ενότητα «Φροντίζω για την ασφάλεια στις γειτονιές της Πόλης μου». Μέσα από τέτοιες ενέργειες, το 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων αποδεικνύει ότι το σύγχρονο σχολείο μπορεί να διαμορφώσει ευσυνείδητους και ψηφιακά εγγράμματους πολίτες που νοιάζονται έμπρακτα για την αναβάθμιση του τόπου τους.