Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων τιμά τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς  

H Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά μια εκδήλωση-θεσμό, αφιερωμένη στους/στις εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν τη μακρόχρονη και πολύτιμη διαδρομή τους κατά το σχολικό έτος 2024-25.

Ο εκπαιδευτικός δεν είναι μόνο λειτουργός της εκπαίδευσης αλλά αποτελεί για ολόκληρη την κοινωνία φωτεινό οδηγό, συνοδοιπόρο και πηγή αξιών. Η αποχώρηση από τη σχολική τάξη σηματοδοτεί το πέρας ενός κύκλου δράσης αλλά και την αφετηρία ενός άλλου, γεμάτου μνήμες, εμπειρίες και προσφορά που συνεχίζει να καρποφορεί μέσα στην κοινωνία.

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 7.30μ.μ., στο Σουίτα Art Cafe, τιμούμε ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους, στη διδασκαλία, στην αγωγή και στην έμπνευση των νέων. Είναι οι άνθρωποι που άφησαν το αποτύπωμά τους στις σχολικές αίθουσες και στις καρδιές των μαθητών και μαθητριών τους, τους οποίους οφείλουμε να τιμούμε και μετά την αφυπηρέτησή τους, απευθύνοντας με τον τρόπο αυτό το μήνυμα για τη σημαντική προσφορά τους στην κοινωνία.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει απονομή τιμητικών πλακετών, χαιρετισμούς και μουσική, στοχεύοντας στη δημιουργία ατμόσφαιρας, ευγνωμοσύνης και σεβασμού.