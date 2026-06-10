Η ΔΕΥΑ Τρικάλων προχωρά σε 27 προσλήψεις συμβασιούχων – Οι ειδικότητες

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑ Τρικάλων) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 27 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), δηλαδή απόφοιτους ΤΕΙ, λυκείου σε γυμνασίου, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας 8 μηνών (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

Οι ειδικότητες

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Υδραυλικών – 5 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 2 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 3 θέσεις

ΔΕ Οδηγών – 2 θέσεις

ΥΕ Εργατών Τεχνικών Υπηρεσιών Ειδ. ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης – 14 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Τρικκαίων με δ.τ. «Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων», Ασκληπιού 35, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την, στην Διοικητική Υπηρεσία, τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Χρήστου Ταμπακά (τηλ. επικοινωνίας: 2431076711-12-13).

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για τη ΔΕΥΑ Τρικάλων

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