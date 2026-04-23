Η ΔΕΕΠ ΝΔ Τρικάλων για τη νέα δέσμη μέτρων της κυβέρνησης

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Τρικάλων σε ανακοίνωσή της “χαιρετίζει τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η υπεύθυνη

οικονομική πολιτική μεταφράζεται σε απτά οφέλη για την κοινωνία.

Σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων και αυξημένων πιέσεων στο κόστος ζωής, η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη στήριξη των πολιτών, επιστρέφοντας το πλεόνασμα της εθνικής οικονομίας εκεί όπου ανήκει: στα ελληνικά νοικοκυριά.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κινούνται σε πολλαπλά επίπεδα και απευθύνονται σε ευρύ φάσμα της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση:

– στις οικογένειες με παιδιά,

– στους συνταξιούχους και ευάλωτους συμπολίτες,

– στους αγρότες και την παραγωγική βάση της χώρας,

– στους ενοικιαστές,

– καθώς και σε πολίτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η έκτακτη ενίσχυση των οικογενειών, η αύξηση της στήριξης προς τους χαμηλοσυνταξιούχους, η διεύρυνση των δικαιούχων επιστροφής ενοικίου, αλλά και οι ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, συνιστούν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα κοινωνικής πολιτικής με σαφές πρόσημο δικαιοσύνης και ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με μέτρα που ενισχύουν άμεσα τους αγρότες, συμβάλλοντας στη διατήρηση της παραγωγικής δυναμικής της ελληνικής περιφέρειας και της τοπικής οικονομίας.

Η ΔΕΕΠ Τρικάλων επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν αποτελούν αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά εντάσσονται σε ένα συνεκτικό σχέδιο που συνδυάζει:

– τη δημοσιονομική σταθερότητα,

– τη μείωση των φόρων,

– την ενίσχυση των εισοδημάτων,

– και τη διαρκή στήριξη της κοινωνίας.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει με συνέπεια να εργάζεται για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο δίκαιη και πιο αισιόδοξη.

Η ΔΕΕΠ Τρικάλων στηρίζει αυτή την προσπάθεια και παραμένει δίπλα στους πολίτες, μεταφέροντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και συμβάλλοντας ενεργά στην υλοποίηση πολιτικών που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων.”