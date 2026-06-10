Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας και η Ξυλογλυπτική Σχολή ενώνουν την παράδοση με την τεχνολογία

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας, σε συνεργασία με τη ΣΑΕΚ Τρικάλων – Ξυλογλυπτική Σχολή Καλαμπάκας, ανακοινώνει την έναρξη ενός πρωτοποριακού κύκλου εργαστηρίων που συνδυάζει την παραδοσιακή τέχνη της ξυλογλυπτικής με τις δυνατότητες των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη της λαϊκής και εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής κληρονομιάς μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η τρισδιάστατη σάρωση (3D Scanning) και η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing). Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τη διαδικασία ψηφιακής αποτύπωσης και αναπαραγωγής ξυλόγλυπτων έργων, συνδέοντας την παραδοσιακή τέχνη με την καινοτομία.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη δυναμική της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, προωθώντας τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται στη Βιβλιοθήκη κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 12:00 μ.μ., από τις 18 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουλίου, και απευθύνονται σε εφήβους ηλικίας 14 έως 17 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας στα τηλέφωνα 24320 23041–3.