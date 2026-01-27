Η Βίβιαν Τέγου νέα πρόεδρος της e-trikala A.E.

Η δημοτική σύμβουλος Βίβιαν Τέγου είναι η νέα πρόεδρος της δημοτικής αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου Τρικκαίων e-trikala ΑΕ.Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης η κ. Τέγου – μέχρι τώρα τακτικό μέλος του ΔΣ – εγκρίθηκε ως νέα πρόεδρος, διαδεχόμενη την Εφη Λεβέντη, που αποχωρεί λόγω ασυμβιβάστου.

Εγινε, επίσης, αναδιάρθρωση του ΔΣ, καθώς ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής της κ. Τέγου, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Καταβούτας, θα είναι τακτικό μέλος, ενώ αναπληρωτής του θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Τσιούτσιας.