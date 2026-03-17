Ημιαστικές και αγροτικές περιοχές αποκτούν για πρώτη φορά ευρυζωνικές συνδέσεις

Ξεκίνησε η εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), που υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ταχύτητες Internet έως 1Gbps, τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής, είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμες από τον Όμιλο ΟΤΕ σε περιοχές των νομών Μεσσηνίας και Ροδόπης και έως το τέλος Μαρτίου σε περιοχές των νομών Δράμας, Έβρου και Κορινθίας.

Το έργο UFBB φέρνει υποδομές οπτικών ινών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ημιαστικών και αγροτικών περιοχών της χώρας, που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από ιδιωτικές επενδύσεις, με στόχο να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες Internet. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Μέσα στους επόμενους μήνες στο πλαίσιο του UFBB, θα διατεθούν εμπορικά υπηρεσίες οπτικής ίνας και σε περιοχές των νομών Αττικής, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Χανίων. Καθώς προχωρά η υλοποίηση των υποδομών, θα αυξάνεται σταδιακά και η διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικής ίνας σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 250.000 γραμμές, ενώ οι υπηρεσίες θα είναι εμπορικά διαθέσιμες σε περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχει προκηρυχθεί από την Πολιτεία στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ευρώπη. Με την ολοκλήρωσή του, περισσότερα από 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και 10.000 δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε δίκτυα οπτικών ινών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 830 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Από αυτά, 250 εκατ. ευρώ καλύπτονται μέσω συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021–2027, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ιδιωτικά κεφάλαια.

Επισημαίνεται ότι το UFBB αποτελεί εμβληματική δημόσια παρέμβαση στο πλαίσιο του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος πολιτικής «Ψηφιακή Δεκαετία 2030».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Η ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών σε κάθε γωνιά της χώρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ψηφιακή πρόοδο της Ελλάδας. Με το Ultra-Fast Broadband, ένα έργο εθνικής σημασίας, φέρνουμε υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών που ξεκινά αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός μας γίνεται πράξη, μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα και ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη».

«Με την εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του UFBB, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του οράματός μας για μια Ελλάδα που ξεχωρίζει στην Ευρώπη για την ψηφιακή της ωριμότητα. Με τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εκτελεστική υπεροχή, αναπτύσσουμε υποδομές οπτικής ίνας που αλλάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και δημιουργούν ίσες ψηφιακές ευκαιρίες για όλους», υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής.

Ξεκίνησε η εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), που υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ταχύτητες Internet έως 1Gbps, τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής, είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμες από τον Όμιλο ΟΤΕ σε περιοχές των νομών Μεσσηνίας και Ροδόπης και έως το τέλος Μαρτίου σε περιοχές των νομών Δράμας, Έβρου και Κορινθίας. Το έργο UFBB φέρνει υποδομές οπτικών ινών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ημιαστικών και αγροτικών περιοχών της χώρας, που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από ιδιωτικές επενδύσεις, με στόχο να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες Internet. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Μέσα στους επόμενους μήνες στο πλαίσιο του UFBB, θα διατεθούν εμπορικά υπηρεσίες οπτικής ίνας και σε περιοχές των νομών Αττικής, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Χανίων. Καθώς προχωρά η υλοποίηση των υποδομών, θα αυξάνεται σταδιακά και η διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικής ίνας σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 250.000 γραμμές, ενώ οι υπηρεσίες θα είναι εμπορικά διαθέσιμες σε περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχει προκηρυχθεί από την Πολιτεία στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ευρώπη. Με την ολοκλήρωσή του, περισσότερα από 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και 10.000 δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε δίκτυα οπτικών ινών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 830 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Από αυτά, 250 εκατ. ευρώ καλύπτονται μέσω συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021–2027, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ιδιωτικά κεφάλαια.

Επισημαίνεται ότι το UFBB αποτελεί εμβληματική δημόσια παρέμβαση στο πλαίσιο του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος πολιτικής «Ψηφιακή Δεκαετία 2030».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Η ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών σε κάθε γωνιά της χώρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ψηφιακή πρόοδο της Ελλάδας. Με το Ultra-Fast Broadband, ένα έργο εθνικής σημασίας, φέρνουμε υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών που ξεκινά αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός μας γίνεται πράξη, μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα και ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη».

«Με την εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του UFBB, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του οράματός μας για μια Ελλάδα που ξεχωρίζει στην Ευρώπη για την ψηφιακή της ωριμότητα. Με τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εκτελεστική υπεροχή, αναπτύσσουμε υποδομές οπτικής ίνας που αλλάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και δημιουργούν ίσες ψηφιακές ευκαιρίες για όλους», υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής.