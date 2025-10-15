Ημερίδα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με την Ένωση Οικονομολόγων για τα πρόστιμα του ΓΕΜΗ

Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Τρικάλων και την Ένωση Οικονομολόγων & Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΕΟΦΕΕ) Ν. Τρικάλων, με θέμα την επιβολή προστίμων στο Γ.Ε.ΜΗ. και τη δυνατότητα συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Σε ένα ακροατήριο, αποτελούμενο κυρίως από οικονομολόγους, λογιστές, φοροτεχνικούς, σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Παπαευθυμίου Κωνσταντίνος, ο Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και εξυπηρέτησης επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου κ. Τσόλας Δημήτρης και ο Πρόεδρος της ΕΟΦΕΕ Ν. Τρικάλων κ. Γρηγορίου Θωμάς.

Το θέμα σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα πρόστιμα Γ.Ε.ΜΗ. παρουσίασε και ανέλυσε διεξοδικά η κα Αθανασάκη Ελένη – Προϊσταμένη Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. & Υ.Μ.Σ. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Να διευκρινιστεί ότι η νέα ΚΥΑ και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων αφορά τις Κεφαλαιουχικές εταιρίες, Προσωπικές εταιρίες, Συνεταιρισμούς και Υποκαταστήματα αλλοδαπής. Δεν αφορά και δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε Ατομικές επιχειρήσεις, Υποκαταστήματα ημεδαπής και ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμούς εργαζομένων.

Η κα Αθανασάκη ανέφερε ότι σκοπός της νέας ΚΥΑ, δεν είναι να αποτελέσει ένα εισπρακτικό μέσο αλλά ένα εργαλείο, ώστε να εμπλουτιστεί το Γ.Ε.ΜΗ. με τα απαραίτητα στοιχεία και να αποβεί χρήσιμο για την επιχειρηματικότητα. Επισήμανε ιδιαίτερα, ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος αιτηθεί ο ίδιος τη διόρθωση λάθους μέχρι 31/12/2025, πριν διαπιστωθεί παράβαση από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Όπως επίσης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εφόσον οι υπόχρεοι ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά τη διαπίστωση της παράβασης με διορθωτικές κινήσεις. Σε όλες τις επιχειρήσεις θα στέλνεται ειδοποίηση στην προσωπική τους θυρίδα στο Γ.Ε.ΜΗ., στην οποία και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση για να ενημερώνονται εγκαίρως.

Ενδεικτικές διορθωτικές ενέργειες είναι οι υπόχρεοι να αιτηθούν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν το έχουν πράξει έως σήμερα, να υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις, να καταχωρίσουν τις πράξεις για τις οποίες έχουν μπει σε αναστολή καταχώρησης, να αιτηθούν τη διόρθωση πράξεων και στοιχείων για καταχωρίσεις που έκαναν με δική τους ευθύνη, να δημοσιεύσουν πράξεις που εκκρεμούν.

Η παρουσίαση της ενημερωτικής εκδήλωσης έχει αναρτηθεί στο portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων trikala–chamber.gr