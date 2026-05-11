Ημερίδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας: Η Τ.Α. χρειάζεται μια νέα σχέση με το κράτος

Σε μια εποχή με διαχείριση αλλεπάλληλων κρίσεων όπως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, φυσικές καταστροφές, κοινωνικές ανισότητες, κλιματική αλλαγή, ζωονόσοι, η χώρα χρειάζεται ένα σύγχρονο, καθαρό και λειτουργικό Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μια νέα σχέση με το κράτος με σαφείς κανόνες, διαφάνεια, λογοδοσία αλλά και θεσμική εμπιστοσύνη κατόπιν εισαγωγής πρόσθετων φίλτρων ελέγχου, που θα διασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ της κρατικής εποπτείας και της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοτέλειας. Αυτό επισημάνθηκε στην χθεσινή ημερίδα με τίτλο «Σχέδιο Νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Νέο πλαίσιο Εποπτείας και Πειθαρχικό Δίκαιο Αιρετών», που συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ) Θεσσαλίας, τους Δικηγορικούς Συλλόγους Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας και τον Δήμο Νοτίου Πηλίου, όπου αιρετοί, δικηγόροι και ειδικοί επιστήμονες προχώρησαν στην κατάθεση προτάσεων και παρατηρήσεων.

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Θεσσαλίας, δήμαρχος Τρικαίων, κ. Νικ. Σακκάς, τόνισε ότι «η Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας έχει εμπεριστατωμένη θέση για το Σχέδιο του Νέου Κώδικα, έχει καταθέσει τις προτάσεις της στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη τον περασμένο Νοέμβριο και μπαίνοντας μπροστά σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεχίζει τον διάλογο με επιστημονικούς φορείς».

Ηδη, όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο της ημερίδας, μια από τις θέσεις της για εκπροσώπηση της Π.Ε. Δ στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, υιοθετήθηκε και συμπεριλήφθηκε στο Σχέδιο. Από το βήμα της ημερίδας μιλώντας εκ μέρους του κ. Σακκά ως εκπρόσωπος της Π.Ε. Δ Θεσσαλίας, ο δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λαρισαίων, κ. Αν. Ανδριτσόπουλος τόνισε ότι «είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία για τη σύνταξη και θέσπιση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνιστά αδιαμφισβήτητα μια θετική και αναγκαία θεσμική παρέμβαση. Η κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμβάλλει στη βελτίωση της κανονιστικής σαφήνειας της διοικητικής συνοχής και της αποτελεσματικότητας λειτουργίας των δήμων».

Ο ίδιος τόνισε ότι «η επιτυχία του νέου Κώδικα θα κριθεί από το κατά πόσο θα ενισχύσει τη λειτουργική επάρκεια, τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τον αναπτυξιακό ρόλο των δήμων».

Όπως επισήμανε, «από τη μελέτη του Σχεδίου Νόμου του Νέου Κώδικα προκύπτουν ορισμένα ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας και βελτίωσης. Ένα τέτοιο, μάλιστα πολύ κρίσιμο, είναι οι μεταβολές που επέρχονται στο καθεστώς εποπτείας και πειθαρχικού ελέγχου, αργίας, έκπτωσης και παύσης των αιρετών οργάνων. Η θεσμική επίπτωσή τους είναι ιδιαιτέρως σοβαρή και καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή πρόσθετων φίλτρων ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της κρατικής εποπτείας και της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», υπογράμμισε.

Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου και Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, κ. Μιχ. Μιτζικός, υπογράμμισε ότι «το ζήτημα της επόμενης περιόδου δεν είναι μόνο η αποτελεσματικότητα της διοίκησης αλλά η διατήρηση της θεσμικής ισορροπίας μεταξύ κρατικού ελέγχου, δημοκρατικής νομιμοποίησης και αυτοδιοικητικής αυτοτέλειας».

Ακολούθησαν ομιλίες από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Τρύφωνα Τσάτσαρο, την Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, κ. Έρτζη Χρυσοχού, τον εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Γεώργιο Σουρλή και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας κ. Γεώργιο Βλάχο με παρατηρήσεις επί του Σχεδίου του Νέου Κώδικα, που έχει τεθεί προς διαβούλευση.

Στη συνέχεια ο Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Οικονομικών Θεσμών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος Ενωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων ανέπτυξε το θέμα «Σύνταγμα, Δικαιοπολιτική και Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ενώ ο Δρ. Αναστάσιος Αναστασίου, Επιθεωρητής Ελεγκτής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και Μέλος Δ. Σ. Ενωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων αναφέρθηκε στην «Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και τη τήρηση της Νομιμότητας των Αιρετών κατά την εκτέλεση των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων τους».

Η συνέχεια των εργασιών περιλάμβανε παρεμβάσεις δημάρχων μεταξύ των οποίων και του Εκπροσώπου της Κ.Ε.Δ. Ε – Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Αθ. Μαμάκου αλλά και άλλων προσκεκλημένων, όπως της εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, κ. Αικ. Καρανάσιου. Γενική ήταν η τοποθέτηση ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει θεσμική ανεξαρτησία. Η επόμενη μέρα, όπως επισημάνθηκε, δεν μπορεί να οικοδομηθεί ούτε με υπερσυγκεντρωτισμό ούτε με καχυποψία και φόβο. Χρειάζονται σαφείς κανόνες και πλαίσιο, διαφάνεια, λογοδοσία αλλά και θεσμική εμπιστοσύνη.