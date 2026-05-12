Ηλεκτρονική άρδευση με κάρτες χρέωσης στον Δήμο Τρικκαίων

Ενα καινοτόμο ηλεκτρονικό σύστημα ποτίσματος με χρέωση μέσω κάρτας και πλήθος ωφελειών για τον αγρότη, το νερό και το περιβάλλον υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για σύστημα ποτίσματος με ηλεκτρονική σύνδεση των γεωτρήσεων και πληρωμή με κάρτα χρέωσης.

Κάτι που θα σημάνει έλεγχο και μείωση του καταναλισκόμενου νερού, οφέλη για το περιβάλλον, γνώση της τιμής που πληρώνει ο αγρότης για το νερό.

Μάλιστα το έργο ουσιαστικά αποτελεί προπομπό για το αρδευτικό έργο των 65 εκ. €, για το οποίο ο Δήμος Τρικκαίων υπέβαλε τη σχετική πρόταση, με οφέλη για τους 4 Δήμους του νομού Τρικάλων και 10 ΤΟΕΒ.

Ο τίτλος

Η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού γίνεται μέσω του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής & λειτουργικής αποδοτικότητας υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών του Δ. Τρικκαίων, με αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων και εφαρμογή συστήματος τηλεδιαχειρίσης». Εχει προϋπολογισμό 1.596.748 € (με ΦΠΑ) και αρχικά είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020». Πλέον συνεχίζεται στο Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 (Παρέμβαση Π3–73–1.1). τη σχετική σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς με τους εκπροσώπους της εταιρείας – αναδόχου OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., κ. Αθανάσιο Βαχαρίδη και Νικόλαο Βουράκη.

Τι είναι το έργο

Πρόκειται για ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος άρδευσης, με αυτόματο έλεγχο των παροχών άρδευσης, με ταυτόχρονη χρήση καρτών χρέωσης και με μετεωρολογικό σταθμό και γεωργία ακριβείας

Το έργο αφορά

– στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος σε θέση λειτουργίας, αυτομάτου ελέγχου των παροχών άρδευσης

– με ταυτόχρονη χρήση καρτών χρέωσης

– για την ορθή διαχείριση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την άρδευση,

– και της ποσοτικής/ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων.

Οι σχετικές μελέτες (τεχνική, γεωργο-οικονομο-τεχνική) εκπονήθηκαν από τον Δήμο Τρικκαίων.

Τι προμηθεύεται ο Δήμος Τρικκαίων

Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα αφορά, όχι μόνο τον κεντρικό σταθμό και τους 27 τοπικούς σταθμούς, αλλά ακόμη και έλεγχο της εισόδου – εξόδου στους οικίσκους όπου το σύστημα θα εγκατασταθεί, καθώς και μετεωρολογικούς σταθμούς. Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά σε

– Έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ): λογισμικά ΚΣΕ και κινητά smartphone για την διαχείριση κλειδιών και φορητοί υπολογιστές για την παρακολούθηση των τοπικών σταθμών ελέγχου

– 27 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) άρδευσης αντλητικών συγκροτημάτων με

α) σύστημα ελέγχου άρδευσης με προπληρωμένη κάρτα και ασύρματη επικοινωνία με κέντρο ελέγχου

β) 27 Ηλεκτρικούς πίνακες ελέγχου ηλεκτροκινητήρα γεώτρησης, με ρύθμιση στροφών με χρήση Inverter

γ) 27 Μετρητές πίεσης

δ) 27 υδρομετρητές με αποσπώμενη μονάδα μέτρησης και δυνατότητα απομακρυσμένης ανάγνωσης

ε) 27 ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου εισόδου (με κάρτα)

στ) 27 κάμερες παρακολούθησης εντός οικίσκου τεχνολογίας GSM και με κάρτα εσωτερικής αποθήκευσης

ζ) Μετεωρολογικούς Σταθμούς και Σταθμούς Γεωργίας Ακριβείας με στόχο τη βελτιστοποίηση χρήσης πόρων (ενέργειας και ύδατος

Γιατί 27;

Η προμήθεια των 27 συστημάτων για τους ισάριθμούς Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου γίνεται διότι το συγκεκριμένο σύστημα θα εφαρμοστεί σε 27 δημοτικές γεωτρήσεις σε όλον τον Δήμο Τρικκαίων.

Τα 9 οφέλη για αγρότες και περιβάλλον

Το έργο είναι περιβαλλοντικό και αρδευτικό, στηρίζει τους αγρότες του Δήμου Τρικκαίων, εξοικονομεί νερό και βοηθά την παραγωγή

Και τούτο διότι

1. Εξασφαλίζεται ποιότητα ισχύος στο δίκτυο

Μειώνονται αστοχίες και δυσλειτουργίες των αντλιών Εξασφαλίζονται δείκτες ελέγχου του πεπαλαιωμένου ή µη σωστά συντηρημένου εξοπλισμού Εξασφαλίζονται ποσότητες νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης Υφίσταται συνεχής παρακολούθηση του ισοζυγίου ύδατος Διαφυλάσσεται η ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα και της ποιότητας του προσφερόμενου νερού, Αποφεύγονται φαινόμενα και συνθήκες υπεράντλησης Εξυπηρετούνται καταναλωτές άμεσα και αποτελεσματικά Εξορθολογίζεται το κόστος άρδευσης

Το μεγάλο αρδευτικό

Αυτό το έργο, όσο κι αν το ποσό είναι από μόνο του μεγάλο (1.287.700 € χωρίς ΦΠΑ), δεν είναι το μεγαλύτερο που θα αφορά τους αγρότες του νομού Τρικάλων. Διότι ο Δήμος Τρικκαίων έχει ήδη υποβάλει πρόταση ύψους 65.545.900€ για να υλοποιήσει άλλο ένα τεράστιο (οικονομικώς και από άποψη ωφελιμότητας) έργο, αποδεικνύοντας την τεχνογνωσία που διαθέτει για να υλοποιεί παρόμοια έργα. Πρόκειται για το «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Υποδομών Π.Ε. Τρικάλων (ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ – ΤΟΕΒ ΚΛΟΚΩΤΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ – ΤΟΕΒ ΦΗΚΗΣ – ΤΟΕΒ ΛΥΓΑΡΙΑΣ – ΤΟΕΒ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ – ΤΟΕΒ ΓΟΜΦΩΝ –ΤΟΕΒ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ – ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – ΤΟΕΒ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ – ΤΟΕΒ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ –ΤΟΕΒ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ) με Υπογειοποίηση Αγωγών και Αναβάθμιση Γεωτρήσεων και Αντλιοστασίων».

Πρόκειται για έργο που αφορά σχεδόν όλον τον νομό και συγκεκριμένα 4 Δήμους και 10 ΤΟΕΒ, με στόχους:

– τη μείωση των υδατικών απωλειών (με υπογειοπημένους και στεγανούς αγωγούς)

– την ενεργειακή εξοικονόμηση (με αναβάθμιση αντλιοστασίων με inverter, αντλίες υψηλής απόδοσης και σύγχρονους πίνακες ισχύος – αυτοματισμού)

– τον ψηφιακό μετασχηματισμό της άρδευσης (με εγκατάσταση τηλεμετρίας, αισθητήρων και ψηφιακών διδύμων)

– την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (με βελτίωση της αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Από το γραφείο Τύπου