Ζευγάρι Τρικαλινών δώρισε ένα σάρωθρο στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων

Ένα νέο υπερσύγχρονο σάρωθρο για τις ανάγκες της καθαριότητας, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων μετά τη δωρεά της οικογένειας Βανέσας Μηλιώνη (μικροβιολόγος) – Στέφανου Γκολίτου (METALLICO A.E.).

Το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2026 ο κ. Σακκάς και οι δωρητές μετέβησαν στο αμαξοστάσιο, όπου έγινε η παράδοση του σαρώθρου.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ευχαρίστησε ιδιαιτέρως, δημοσίως, τους δωρητές κ.κ. Μηλιώνη και Γκολίτο, τονίζοντας ότι «με την πράξη αυτή ενισχύεται το πνεύμα προσφοράς από τρικαλινούς στους τρικαλινούς, με ισχυρό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Δίνουμε έμφαση στη συνεργασία, δείχνουμε τον δρόμο των καλών πρακτικών και αποδεχόμαστε μια ιδιαίτερης σημασίας δωρεά, που έχει άμεση σχέση με τον στόχο μας, για πιο καθαρή πόλη. το αίσθημα ευθύνης των δύο δωρητών ».

Παρών ήταν επίσης ο αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τάκης Παζαΐτης, που ομοίως ευχαρίστησε τους δωρητές.

Το συγκεκριμένο σάρωθρο αποδίδεται στο τμήμα Καθαριότητας και Ειδικών Συνεργείων (Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών) και με τη χρήση του

αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες

βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας

εκσυγχρονίζεται περαιτέρω ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Τρικκαίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γκολίτος, διά της εταιρείας METALLICO A.E., είχε προβεί και σε ακόμη μία σημαντικότατη δωρεά στον Δήμο Τρικκαίων. Το 2018 εγκαινιάστηκε πρότυπη παιδική χαρά και για παιδιά με αναπηρία, στην περιοχή της Μπάρας (έναντι 4ου Γυμνασίου).

Από τις υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων παρέστησαν, η προϊσταμένη της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών κ. Μάγδα Ράπτη, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρα Σαργιώτη, οι προϊστάμενοι τμημάτων (Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας και Συντήρησης Οχημάτων) κ.κ. Μαρίνα Νταούλα, Αποστόλης Καραγεώργος και Βασίλης Κόρδας, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης.